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В Кремле прокомментировали ситуацию с "Северным потоком — 2"
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 17.11.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Северным потоком — 2"
Ситуация вокруг "Северного потока — 2" и энергетический кризис в Европе не зависят друг от друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:37
2021-11-17T13:33
экономика
европа
дмитрий песков
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ситуация вокруг "Северного потока — 2" и энергетический кризис в Европе не зависят друг от друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что оператор газопровода Nord Stream AG готов выполнить все требования немецкого регулятора, чтобы пройти сертификацию. "Но что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые. С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения. Здесь, естественно, мы как российская сторона убеждены что сам по себе проект важен для Европы", — сказал Песков журналистам.На вопрос, не видят ли в Кремле политической подоплеки в решении Германии, он ответил отрицательно."Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух его ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год.Накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Компания должна создать "дочку", которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода, и затем вновь подать заявку.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, европа, дмитрий песков, северный поток — 2, россия
12:37 17.11.2021 (обновлено: 13:33 17.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Северным потоком — 2"

В Кремле не видят политики в решении регулятора ФРГ по сертификации Nord Stream AG

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ситуация вокруг "Северного потока — 2" и энергетический кризис в Европе не зависят друг от друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что оператор газопровода Nord Stream AG готов выполнить все требования немецкого регулятора, чтобы пройти сертификацию.
"Но что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые. С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения. Здесь, естественно, мы как российская сторона убеждены что сам по себе проект важен для Европы", — сказал Песков журналистам.
На вопрос, не видят ли в Кремле политической подоплеки в решении Германии, он ответил отрицательно.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 08:00
На свои же грабли: Европа получила газовый бумеранг от России
"Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух его ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год.
Накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Компания должна создать "дочку", которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода, и затем вновь подать заявку.
 
ЭкономикаЕвропаДмитрий ПесковСеверный поток — 2Россия
 
 
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