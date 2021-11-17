https://ria.ru/20211117/gazoprovod-1759437595.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с "Северным потоком — 2"

В Кремле прокомментировали ситуацию с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 17.11.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию с "Северным потоком — 2"

Ситуация вокруг "Северного потока — 2" и энергетический кризис в Европе не зависят друг от друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:37

2021-11-17T12:37

2021-11-17T13:33

экономика

европа

дмитрий песков

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ситуация вокруг "Северного потока — 2" и энергетический кризис в Европе не зависят друг от друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что оператор газопровода Nord Stream AG готов выполнить все требования немецкого регулятора, чтобы пройти сертификацию. "Но что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса, хотя и в одной области, но они не взаимозависимые. С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения. Здесь, естественно, мы как российская сторона убеждены что сам по себе проект важен для Европы", — сказал Песков журналистам.На вопрос, не видят ли в Кремле политической подоплеки в решении Германии, он ответил отрицательно."Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух его ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год.Накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. Компания должна создать "дочку", которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода, и затем вновь подать заявку.

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

европа

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-17T12:37 true PT1M46S

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экономика, европа, дмитрий песков, северный поток — 2, россия