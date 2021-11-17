https://ria.ru/20211117/gaz-1759552538.html

Украина готова снизить стоимость транзита газа для Европы

Украина готова снизить стоимость транзита газа для Европы - РИА Новости, 17.11.2021

Украина готова снизить стоимость транзита газа для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал несколько предложений по "предотвращению... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T22:06

2021-11-17T22:06

2021-11-17T23:18

экономика

киев

еврокомиссия

украина

европа

владимир зеленский

евросоюз

северный поток — 2

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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал несколько предложений по "предотвращению энергетического кризиса в Европе".Об этом по итогам переговоров сообщила пресс-служба главы государства на сайте его офиса.Зеленский и фон дер Лайен также обсудили создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.Кроме того, украинский президент в очередной раз заявил, что проект "Северный поток — 2" угрожает безопасности всей Европы.В конце октября Зеленский предложил "Газпрому" 50-процентную скидку на транзит газа в Европу сверх предусмотренных контрактом объемов.Россия и Украина в конце 2019 года подписали транзитное соглашение на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

https://ria.ru/20211117/gaz-1759406503.html

киев

украина

европа

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экономика, киев, еврокомиссия, украина, европа, владимир зеленский, евросоюз, северный поток — 2