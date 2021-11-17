https://ria.ru/20211117/gaz-1759529710.html

Новак оценил объемы поставок газа в Китай

Новак оценил объемы поставок газа в Китай - РИА Новости, 17.11.2021

Новак оценил объемы поставок газа в Китай

Поставки природного газа в Китай по "Силе Сибири" на конец октября достигли 12 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:33

2021-11-17T18:33

2021-11-17T18:53

экономика

китай

в мире

природный газ

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газпром

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Поставки природного газа в Китай по "Силе Сибири" на конец октября достигли 12 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.Новак отметил, что более чем треть от общего торгово-экономического оборота между Россией и Китаем продолжает занимать топливно-энергетический комплекс, играющий ключевую роль в сотрудничестве."Динамика нашей работы вселяет оптимизм. Россия является ведущим поставщиком сырой нефти в КНР – в 2020 году экспорт составил 81,7 миллиона тонн, в этом году объём поставок природного газа уже превысил 12 миллиардов кубометров только по восточному маршруту ("Силе Сибири - ред.)", - сказал вице-премьер, слова которого приводятся в релизе правительства РФ.В свою очередь, заместитель премьера Государственного совета КНР Хань Чжэн также заявил, что по состоянию на конец октября 2021 года по восточному маршруту было прокачано 12 миллиардов кубометров природного газа из России в Китай. "Это свидетельствует об устойчивом характере партнёрства между нашими странами. Идут активные консультации и по другим проектам", – добавил он.В конце октября "Газпром" сообщал, что экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в январе-сентябре 2021 года составил 7,1 миллиарда кубометров газа.

https://ria.ru/20211115/gaz-1759137443.html

https://ria.ru/20211117/potok-1759514331.html

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экономика, китай, в мире, природный газ, александр новак, газпром, сила сибири (газопровод), россия