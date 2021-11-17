Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/gaz-1759529710.html
Новак оценил объемы поставок газа в Китай
Новак оценил объемы поставок газа в Китай - РИА Новости, 17.11.2021
Новак оценил объемы поставок газа в Китай
Поставки природного газа в Китай по "Силе Сибири" на конец октября достигли 12 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:33
2021-11-17T18:53
экономика
китай
в мире
природный газ
александр новак
газпром
сила сибири (газопровод)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755028346_204:530:2903:2048_1920x0_80_0_0_756766c925162a6628bc41d503ea0eb9.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Поставки природного газа в Китай по "Силе Сибири" на конец октября достигли 12 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.Новак отметил, что более чем треть от общего торгово-экономического оборота между Россией и Китаем продолжает занимать топливно-энергетический комплекс, играющий ключевую роль в сотрудничестве."Динамика нашей работы вселяет оптимизм. Россия является ведущим поставщиком сырой нефти в КНР – в 2020 году экспорт составил 81,7 миллиона тонн, в этом году объём поставок природного газа уже превысил 12 миллиардов кубометров только по восточному маршруту ("Силе Сибири - ред.)", - сказал вице-премьер, слова которого приводятся в релизе правительства РФ.В свою очередь, заместитель премьера Государственного совета КНР Хань Чжэн также заявил, что по состоянию на конец октября 2021 года по восточному маршруту было прокачано 12 миллиардов кубометров природного газа из России в Китай. "Это свидетельствует об устойчивом характере партнёрства между нашими странами. Идут активные консультации и по другим проектам", – добавил он.В конце октября "Газпром" сообщал, что экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в январе-сентябре 2021 года составил 7,1 миллиарда кубометров газа.
https://ria.ru/20211115/gaz-1759137443.html
https://ria.ru/20211117/potok-1759514331.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755028346_364:528:2390:2048_1920x0_80_0_0_af0c49eb85dfc1416e7e45085dae94cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, китай, в мире, природный газ, александр новак, газпром, сила сибири (газопровод), россия
18:33 17.11.2021 (обновлено: 18:53 17.11.2021)
 
Новак оценил объемы поставок газа в Китай

Новак: поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в октябре достигли 12 миллиардов кубометров

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Поставки природного газа в Китай по "Силе Сибири" на конец октября достигли 12 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
Новак отметил, что более чем треть от общего торгово-экономического оборота между Россией и Китаем продолжает занимать топливно-энергетический комплекс, играющий ключевую роль в сотрудничестве.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 15:30
Поставки газа по "Силе Сибири" превысили контракт более чем на 30%
"Динамика нашей работы вселяет оптимизм. Россия является ведущим поставщиком сырой нефти в КНР – в 2020 году экспорт составил 81,7 миллиона тонн, в этом году объём поставок природного газа уже превысил 12 миллиардов кубометров только по восточному маршруту ("Силе Сибири - ред.)", - сказал вице-премьер, слова которого приводятся в релизе правительства РФ.
В свою очередь, заместитель премьера Государственного совета КНР Хань Чжэн также заявил, что по состоянию на конец октября 2021 года по восточному маршруту было прокачано 12 миллиардов кубометров природного газа из России в Китай. "Это свидетельствует об устойчивом характере партнёрства между нашими странами. Идут активные консультации и по другим проектам", – добавил он.
В конце октября "Газпром" сообщал, что экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в январе-сентябре 2021 года составил 7,1 миллиарда кубометров газа.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 17:27
В МИД прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаКитайВ миреПриродный газАлександр НовакГазпромСила Сибири (газопровод)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
00:19Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
Лента новостейМолния
Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи АфганистануГлава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России