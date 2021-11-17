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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211117/gaz-1759521331.html
Ямальцам будут компенсировать часть затрат по догазификации
Ямальцам будут компенсировать часть затрат по догазификации - РИА Новости, 17.11.2021
Ямальцам будут компенсировать часть затрат по догазификации
Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 2022 года будут компенсировать часть затрат по догазификации, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:53
2021-11-17T17:53
ямало-ненецкий автономный округ
общество
владимир путин
почта россии
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 2022 года будут компенсировать часть затрат по догазификации, сообщает пресс-служба губернатора региона."С 2022 года округ возместит льготным категориям граждан часть расходов, связанных с подключением газоиспользующего оборудования к сети газораспределения. Все это – в рамках догазификации индивидуальных жилых домов. Размер новой социальной выплаты составит 100 тысяч рублей. Получить меру поддержки смогут те, кто участвует в программе социальной газификации, по которой газ проводится до границ участков домов. Региональная выплата покроет часть расходов на то, чтобы провести газ непосредственно в дом", - говорится в сообщении.Поддержать ямальцев поручил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Нововведение коснется девяти категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, реабилитированных или пострадавших от политических репрессий лиц, ветеранов труда, ветеранов Ямала, инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных, малоимущих семей."Воспользоваться правом на догазификацию может только один из собственников индивидуального жилого дома. Выплата предоставляется единожды", – отметила директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова. Ее слова приводятся в сообщении.Срок рассмотрения документов специалистами ведомства – до 20 рабочих дней. Средства поступят на банковский счет гражданина не позднее 15 рабочих дней с момента принятия положительного решения, уточняют власти.В течение года с даты подписания акта о техническом присоединении оборудования гражданин вправе обратиться за социальной поддержкой через МФЦ или направить документы "Почтой России" в адрес органа соцзащиты населения по месту жительства. Чтобы получить компенсацию, следует представить паспорт, акт, подписанный не ранее 1 января 2022 года, и договор о подключении газа.Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. На Ямале она стартовала этим летом, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20211115/yamal-1759201206.html
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общество, владимир путин, почта россии, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, россия
17:53 17.11.2021
 
Ямальцам будут компенсировать часть затрат по догазификации

Ямальцам с 2022 года будут компенсировать часть затрат по догазификации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 2022 года будут компенсировать часть затрат по догазификации, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"С 2022 года округ возместит льготным категориям граждан часть расходов, связанных с подключением газоиспользующего оборудования к сети газораспределения. Все это – в рамках догазификации индивидуальных жилых домов. Размер новой социальной выплаты составит 100 тысяч рублей. Получить меру поддержки смогут те, кто участвует в программе социальной газификации, по которой газ проводится до границ участков домов. Региональная выплата покроет часть расходов на то, чтобы провести газ непосредственно в дом", - говорится в сообщении.
Салехард - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 21:28Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале реализуется программа по обновлению автобусного парка
Поддержать ямальцев поручил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Нововведение коснется девяти категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, реабилитированных или пострадавших от политических репрессий лиц, ветеранов труда, ветеранов Ямала, инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных, малоимущих семей.
"Воспользоваться правом на догазификацию может только один из собственников индивидуального жилого дома. Выплата предоставляется единожды", – отметила директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова. Ее слова приводятся в сообщении.
Срок рассмотрения документов специалистами ведомства – до 20 рабочих дней. Средства поступят на банковский счет гражданина не позднее 15 рабочих дней с момента принятия положительного решения, уточняют власти.
В течение года с даты подписания акта о техническом присоединении оборудования гражданин вправе обратиться за социальной поддержкой через МФЦ или направить документы "Почтой России" в адрес органа соцзащиты населения по месту жительства. Чтобы получить компенсацию, следует представить паспорт, акт, подписанный не ранее 1 января 2022 года, и договор о подключении газа.
Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. На Ямале она стартовала этим летом, отмечает пресс-служба.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:35Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО открыл новый детский сад в Коротчаево
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоВладимир ПутинПочта РоссииЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховРоссия
 
 
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