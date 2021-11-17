12:35 17.11.2021 (обновлено: 12:41 17.11.2021)
В Кремле прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Кремль не видит политической подоплеки в приостановке сертификации "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кремль не видит политической подоплеки в решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока 2", компания-оператор проекта готова выполнить все требования для сертификации, чтобы как можно скорее запустить газопровод, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
"Нет, абсолютно нет. В данном случае действительно существуют определенные протоколы, существуют определенные нормы европейского законодательства на этот счет, и компания-оператор, собственно, готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее уже запустить этот важный для всех проект", - сказал Песков, отвечая вопрос, не видит ли Кремль политической подоплеки в решение регулятора Германии.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.