https://ria.ru/20211117/gaz-1759437374.html

В Кремле прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока — 2"

В Кремле прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021

В Кремле прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока — 2"

Кремль не видит политической подоплеки в решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока 2", компания-оператор проекта готова РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:35

2021-11-17T12:35

2021-11-17T12:41

германия

северный поток — 2

экономика

украина

сша

дмитрий песков

евросоюз

газпром

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кремль не видит политической подоплеки в решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока 2", компания-оператор проекта готова выполнить все требования для сертификации, чтобы как можно скорее запустить газопровод, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211117/sevpotok-1759400912.html

германия

украина

сша

россия

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германия, северный поток — 2, экономика, украина, сша, дмитрий песков, евросоюз, газпром, nord stream 2 ag, россия