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В Кремле рассказали, от чего зависит увеличение поставок газа в Европу
В Кремле рассказали, от чего зависит увеличение поставок газа в Европу - РИА Новости, 17.11.2021
В Кремле рассказали, от чего зависит увеличение поставок газа в Европу
"Газпром" по максимуму выполняет все контракты, его надежность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:35
2021-11-17T13:01
экономика
европа
газпром
в мире
природный газ
дмитрий песков
россия
германия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Газпром" по максимуму выполняет все контракты, его надежность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Существуют определенные контракты, контракты по максимуму выполняются, надежность "Газпрома" подтверждается ежедневно", - сказал Песков.Увеличение поставок российского газа в Европу через существующие мощности зависит от заявок потребителей и готовности "Газпрома", это чисто коммерческий вопрос, заявил Песков.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.На этом фоне европейские цены на газ опять подскочили - в среду стоимость фьючерсов превысила 1150 долларов за тысячу кубометров впервые с конца октября
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экономика, европа, газпром, в мире, природный газ, дмитрий песков, россия, германия, северный поток — 2
12:35 17.11.2021 (обновлено: 13:01 17.11.2021)
 
В Кремле рассказали, от чего зависит увеличение поставок газа в Европу

Песков: увеличение поставок газа в Европу зависит от заявок и готовности "Газпрома"

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Газпром" по максимуму выполняет все контракты, его надежность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существуют определенные контракты, контракты по максимуму выполняются, надежность "Газпрома" подтверждается ежедневно", - сказал Песков.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 12:35
В Кремле прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Увеличение поставок российского газа в Европу через существующие мощности зависит от заявок потребителей и готовности "Газпрома", это чисто коммерческий вопрос, заявил Песков.

"Это зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности "Газпрома" выполнить эти заявки, это вопрос прямых контрактов получателей газа и поставщика. Это чисто коммерческие вопросы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия для стабилизации европейского рынка увеличить поставки по существующим маршрутам в отсутствие "Северного потока — 2".

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
На этом фоне европейские цены на газ опять подскочили - в среду стоимость фьючерсов превысила 1150 долларов за тысячу кубометров впервые с конца октября
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 23:54
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ЭкономикаЕвропаГазпромВ миреПриродный газДмитрий ПесковРоссияГерманияСеверный поток — 2
 
 
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