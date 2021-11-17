https://ria.ru/20211117/gaz-1759437257.html

В Кремле рассказали, от чего зависит увеличение поставок газа в Европу

В Кремле рассказали, от чего зависит увеличение поставок газа в Европу - РИА Новости, 17.11.2021

В Кремле рассказали, от чего зависит увеличение поставок газа в Европу

"Газпром" по максимуму выполняет все контракты, его надежность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:35

2021-11-17T12:35

2021-11-17T13:01

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Газпром" по максимуму выполняет все контракты, его надежность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Существуют определенные контракты, контракты по максимуму выполняются, надежность "Газпрома" подтверждается ежедневно", - сказал Песков.Увеличение поставок российского газа в Европу через существующие мощности зависит от заявок потребителей и готовности "Газпрома", это чисто коммерческий вопрос, заявил Песков.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.На этом фоне европейские цены на газ опять подскочили - в среду стоимость фьючерсов превысила 1150 долларов за тысячу кубометров впервые с конца октября

https://ria.ru/20211117/gaz-1759437374.html

https://ria.ru/20211116/vuchich-1759383494.html

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экономика, европа, газпром, в мире, природный газ, дмитрий песков, россия, германия, северный поток — 2