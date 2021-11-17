12:35 17.11.2021 (обновлено: 13:01 17.11.2021)
В Кремле рассказали, от чего зависит увеличение поставок газа в Европу
Песков: увеличение поставок газа в Европу зависит от заявок и готовности "Газпрома"
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Газпром" по максимуму выполняет все контракты, его надежность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существуют определенные контракты, контракты по максимуму выполняются, надежность "Газпрома" подтверждается ежедневно", - сказал Песков.
Увеличение поставок российского газа в Европу через существующие мощности зависит от заявок потребителей и готовности "Газпрома", это чисто коммерческий вопрос, заявил Песков.
"Это зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности "Газпрома" выполнить эти заявки, это вопрос прямых контрактов получателей газа и поставщика. Это чисто коммерческие вопросы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия для стабилизации европейского рынка увеличить поставки по существующим маршрутам в отсутствие "Северного потока — 2".
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
На этом фоне европейские цены на газ опять подскочили - в среду стоимость фьючерсов превысила 1150 долларов за тысячу кубометров впервые с конца октября
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