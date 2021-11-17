https://ria.ru/20211117/gaz-1759409843.html

Цена на газ в Европе достигла 1150 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе достигла 1150 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 17.11.2021

Цена на газ в Европе достигла 1150 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с конца октября поднялись до 1150 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE Futures. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:34

2021-11-17T10:34

2021-11-17T21:39

в мире

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754396404_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8408712220af24f3c6d72b6921b08801.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с конца октября поднялись до 1150 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE Futures.Так, на открытии торгов декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) дорожали до 1133,4 доллара, а к 10:26 мск достигли 1166 долларов — на шесть процентов выше расчетной цены предыдущего торгового дня. К 10:45 они торговались на уровне 1152 долларов, то есть на 4,7 процента выше расчетной цены.Европейские цены на газ резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы стоили в районе 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подскочили более чем вдвое. Все это приводит к подорожанию электричества для европейских потребителей. Эксперты объясняли рост цен низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат — 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе, на фоне роста поставок из России, фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов, но в последние два дня снова пошли вверх. Поводом для этого послужили сообщения о том, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные транзитные мощности на декабрь, а немецкий регулятор приостановил процесс сертификации компании — оператора "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20211116/elektrichestvo-1759364867.html

https://ria.ru/20211116/potok-1759381886.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ "Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ 2021-11-17T10:34 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа