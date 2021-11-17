https://ria.ru/20211117/gaz-1759406503.html

На Украине назвали условие для успешной сертификации "Северного потока — 2"

На Украине назвали условие для успешной сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021

На Украине назвали условие для успешной сертификации "Северного потока — 2"

Процесс сертификации "Северного потока — 2" возобновится, как только немецкий регулятор и собственник газопровода придут к компромиссу, заявил в колонке для... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:13

2021-11-17T10:13

2021-11-17T12:09

украина

германия

газпром

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Процесс сертификации "Северного потока — 2" возобновится, как только немецкий регулятор и собственник газопровода придут к компромиссу, заявил в колонке для издания "Главред" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев."Скорее всего, здесь будет достигнут некий компромисс между требованиями регулятора и желаниями собственников "Северного потока — 2". <…> Вероятно, он может проявиться в условной передаче прав собственности, формальном изменении структуры акционеров или уточнении ряда норм в уставных документах", — объяснил он.По словам эксперта, "утрясание юридических вопросов" не затянется надолго, это решится в ближайшие недели.Накануне Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В Минэнерго ФРГ решение назвали "исключительно регуляторным"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Сейчас оператор объекта — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.

https://ria.ru/20211117/potok-1759389897.html

https://ria.ru/20211117/sertifikatsiya-1759387106.html

https://ria.ru/20211116/germaniya-1759279554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, германия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия