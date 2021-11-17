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На Украине назвали условие для успешной сертификации "Северного потока — 2"
На Украине назвали условие для успешной сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021
На Украине назвали условие для успешной сертификации "Северного потока — 2"
Процесс сертификации "Северного потока — 2" возобновится, как только немецкий регулятор и собственник газопровода придут к компромиссу, заявил в колонке для... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:13
2021-11-17T12:09
украина
германия
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Процесс сертификации "Северного потока — 2" возобновится, как только немецкий регулятор и собственник газопровода придут к компромиссу, заявил в колонке для издания "Главред" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев."Скорее всего, здесь будет достигнут некий компромисс между требованиями регулятора и желаниями собственников "Северного потока — 2". &lt;…&gt; Вероятно, он может проявиться в условной передаче прав собственности, формальном изменении структуры акционеров или уточнении ряда норм в уставных документах", — объяснил он.По словам эксперта, "утрясание юридических вопросов" не затянется надолго, это решится в ближайшие недели.Накануне Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В Минэнерго ФРГ решение назвали "исключительно регуляторным"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Сейчас оператор объекта — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.
https://ria.ru/20211117/potok-1759389897.html
https://ria.ru/20211117/sertifikatsiya-1759387106.html
https://ria.ru/20211116/germaniya-1759279554.html
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украина, германия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
10:13 17.11.2021 (обновлено: 12:09 17.11.2021)
 
На Украине назвали условие для успешной сертификации "Северного потока — 2"

Украинский эксперт Рябцев: сертификация "Северного потока — 2" не затянется надолго

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Процесс сертификации "Северного потока — 2" возобновится, как только немецкий регулятор и собственник газопровода придут к компромиссу, заявил в колонке для издания "Главред" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
"Скорее всего, здесь будет достигнут некий компромисс между требованиями регулятора и желаниями собственников "Северного потока — 2". <…> Вероятно, он может проявиться в условной передаче прав собственности, формальном изменении структуры акционеров или уточнении ряда норм в уставных документах", — объяснил он.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 04:40
В ФРГ назвали "большой проблемой" работу "Северного потока — 2" не всю зиму
По словам эксперта, "утрясание юридических вопросов" не затянется надолго, это решится в ближайшие недели.
Накануне Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В Минэнерго ФРГ решение назвали "исключительно регуляторным".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 01:25
В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Сейчас оператор объекта — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 13:36
Nord Stream 2 AG учредит дочку для сертификации "Северного потока — 2"
 
УкраинаГерманияГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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