08:08 17.11.2021 (обновлено: 10:06 17.11.2021)
Автопортрет Фриды Кало продали в Нью-Йорке за рекордную сумму
Автопортрет художницы Фриды Кало продали в Нью-Йорке почти за 35 миллионов долларов
НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя - РИА Новости. Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало "Диего и я" продан на аукционе в Нью-Йорке за примерно 34,9 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sothebey's.
#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 1949 self-portrait ‘Diego y yo (Diego and I)’ soars to $34.9M, smashing the artist’s previous $8 million public auction record. This enigmatic work is Kahlo’s final ‘bust’ self-portrait completed before her death in 1954. pic.twitter.com/NVJZ3c8FOV— Sotheby's (@Sothebys) November 17, 2021
"Автопортрет Фриды Кало 1949 года "Diego y yo" ("Диего и я") взлетел до 34,9 миллиона долларов, побив предыдущий рекорд художницы на открытых торгах в размере восьми миллионов долларов. Эта загадочная работа - последний "бюстовый" автопортрет Кало, завершенный перед ее смертью в 1954 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте аукционного дома.
На автопортрете Кало изображена с нарисованным на лбу лицом ее супруга, художника Диего Риверы. При этом Ривера изображен с тремя глазами. Как сообщает аукционный дом, работа приобретена коллекцией Эдуардо Ф. Константини, который, в частности, основал музей латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.
Фрида Кало (1907-1954) за свои 47 лет написала немногим более 100 картин, которые кто-то относит к жанру наивного искусства, кто-то - к фолк-арту, а кто-то считает сюрреализмом чистой воды. Картины Фриды разбросаны по всему миру: они хранятся в музеях и частных коллекциях. Выставки проводятся крайне редко и каждый раз вызывают ажиотаж.
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