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Автопортрет Фриды Кало продали в Нью-Йорке за рекордную сумму

Автопортрет Фриды Кало продали в Нью-Йорке за рекордную сумму - РИА Новости, 17.11.2021

Автопортрет Фриды Кало продали в Нью-Йорке за рекордную сумму

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало "Диего и я" продан на аукционе в Нью-Йорке за примерно 34,9 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sothebey's. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:08

2021-11-17T08:08

2021-11-17T10:06

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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя - РИА Новости. Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало "Диего и я" продан на аукционе в Нью-Йорке за примерно 34,9 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sothebey's."Автопортрет Фриды Кало 1949 года "Diego y yo" ("Диего и я") взлетел до 34,9 миллиона долларов, побив предыдущий рекорд художницы на открытых торгах в размере восьми миллионов долларов. Эта загадочная работа - последний "бюстовый" автопортрет Кало, завершенный перед ее смертью в 1954 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте аукционного дома.На автопортрете Кало изображена с нарисованным на лбу лицом ее супруга, художника Диего Риверы. При этом Ривера изображен с тремя глазами. Как сообщает аукционный дом, работа приобретена коллекцией Эдуардо Ф. Константини, который, в частности, основал музей латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.Фрида Кало (1907-1954) за свои 47 лет написала немногим более 100 картин, которые кто-то относит к жанру наивного искусства, кто-то - к фолк-арту, а кто-то считает сюрреализмом чистой воды. Картины Фриды разбросаны по всему миру: они хранятся в музеях и частных коллекциях. Выставки проводятся крайне редко и каждый раз вызывают ажиотаж.

https://ria.ru/20200326/1569129068.html

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нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

буэнос-айрес (город), нью-йорк (город), фрида кало, культура