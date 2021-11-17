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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/frida-1759394083.html
Автопортрет Фриды Кало продали в Нью-Йорке за рекордную сумму
Автопортрет Фриды Кало продали в Нью-Йорке за рекордную сумму - РИА Новости, 17.11.2021
Автопортрет Фриды Кало продали в Нью-Йорке за рекордную сумму
Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало "Диего и я" продан на аукционе в Нью-Йорке за примерно 34,9 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sothebey's. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:08
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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя - РИА Новости. Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало "Диего и я" продан на аукционе в Нью-Йорке за примерно 34,9 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sothebey's."Автопортрет Фриды Кало 1949 года "Diego y yo" ("Диего и я") взлетел до 34,9 миллиона долларов, побив предыдущий рекорд художницы на открытых торгах в размере восьми миллионов долларов. Эта загадочная работа - последний "бюстовый" автопортрет Кало, завершенный перед ее смертью в 1954 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте аукционного дома.На автопортрете Кало изображена с нарисованным на лбу лицом ее супруга, художника Диего Риверы. При этом Ривера изображен с тремя глазами. Как сообщает аукционный дом, работа приобретена коллекцией Эдуардо Ф. Константини, который, в частности, основал музей латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.Фрида Кало (1907-1954) за свои 47 лет написала немногим более 100 картин, которые кто-то относит к жанру наивного искусства, кто-то - к фолк-арту, а кто-то считает сюрреализмом чистой воды. Картины Фриды разбросаны по всему миру: они хранятся в музеях и частных коллекциях. Выставки проводятся крайне редко и каждый раз вызывают ажиотаж.
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буэнос-айрес (город), нью-йорк (город), фрида кало, культура
08:08 17.11.2021 (обновлено: 10:06 17.11.2021)
 
Автопортрет Фриды Кало продали в Нью-Йорке за рекордную сумму

Автопортрет художницы Фриды Кало продали в Нью-Йорке почти за 35 миллионов долларов

© Фото : Public domainМексиканская художница Фрида Кало
Мексиканская художница Фрида Кало - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Public domain
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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя - РИА Новости. Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало "Диего и я" продан на аукционе в Нью-Йорке за примерно 34,9 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sothebey's.
"Автопортрет Фриды Кало 1949 года "Diego y yo" ("Диего и я") взлетел до 34,9 миллиона долларов, побив предыдущий рекорд художницы на открытых торгах в размере восьми миллионов долларов. Эта загадочная работа - последний "бюстовый" автопортрет Кало, завершенный перед ее смертью в 1954 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте аукционного дома.
На автопортрете Кало изображена с нарисованным на лбу лицом ее супруга, художника Диего Риверы. При этом Ривера изображен с тремя глазами. Как сообщает аукционный дом, работа приобретена коллекцией Эдуардо Ф. Константини, который, в частности, основал музей латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.
Фрида Кало (1907-1954) за свои 47 лет написала немногим более 100 картин, которые кто-то относит к жанру наивного искусства, кто-то - к фолк-арту, а кто-то считает сюрреализмом чистой воды. Картины Фриды разбросаны по всему миру: они хранятся в музеях и частных коллекциях. Выставки проводятся крайне редко и каждый раз вызывают ажиотаж.
Фрида Кало. Автопортрет с обезьянкой. 1945 - РИА Новости, 1920, 26.03.2020
26 марта 2020, 01:58Культура
Ведущие музеи мира организовали онлайн-выставку Фриды Кало
 
КультураБуэнос-Айрес (город)Нью-Йорк (город)Фрида КалоКультура
 
 
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