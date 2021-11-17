https://ria.ru/20211117/fotokonkurs-1759473340.html

Небо под ногами и тайна пустыни: самые красивые пейзажные фото

Небо под ногами и тайна пустыни: самые красивые пейзажные фото - РИА Новости, 17.11.2021

Небо под ногами и тайна пустыни: самые красивые пейзажные фото

Подведены итоги конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021, организаторы которого делают ставку на естественность и рассматривают только... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:16

2021-11-17T18:16

2021-11-17T18:42

фото

природа

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австралия

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Подведены итоги конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021, организаторы которого делают ставку на естественность и рассматривают только неотредактированные кадры. Фотографы из 47 стран представили на суд жюри более 13 тысяч работ. Завораживающие снимки дикой природы — в подборке Ria.ru.

австралия

калифорния

исландия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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