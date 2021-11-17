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Туризм
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Небо под ногами и тайна пустыни: самые красивые пейзажные фото
Небо под ногами и тайна пустыни: самые красивые пейзажные фото - РИА Новости, 17.11.2021
Небо под ногами и тайна пустыни: самые красивые пейзажные фото
Подведены итоги конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021, организаторы которого делают ставку на естественность и рассматривают только... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:16
2021-11-17T18:42
фото
природа
фотография
австралия
калифорния
исландия
туризм
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Подведены итоги конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021, организаторы которого делают ставку на естественность и рассматривают только неотредактированные кадры. Фотографы из 47 стран представили на суд жюри более 13 тысяч работ. Завораживающие снимки дикой природы — в подборке Ria.ru.
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фото, фото, природа, фотография, австралия, калифорния, исландия, новости - туризм, впечатления - туризм
18:16 17.11.2021 (обновлено: 18:42 17.11.2021)
 

Небо под ногами и тайна пустыни: самые красивые пейзажные фото

Читать ria.ru в
Подведены итоги конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021, организаторы которого делают ставку на естественность и рассматривают только неотредактированные кадры. Фотографы из 47 стран представили на суд жюри более 13 тысяч работ. Завораживающие снимки дикой природы — в подборке Ria.ru.
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Steve Alterman

Порой лучшие изображения буквально лежат под ногами, убежден автор "Фотографии года" Стив Альтерман. Прогуливаясь по пляжу Феллсфьяра в Исландии, он заметил, как волны разбиваются о выброшенный на берег осколок айсберга и исчезают в черном песке. Осталось только включить камеру.

Работа фотографа Стива Альтермана, победившая в номинации Фотография года
1 из 12

Порой лучшие изображения буквально лежат под ногами, убежден автор "Фотографии года" Стив Альтерман. Прогуливаясь по пляжу Феллсфьяра в Исландии, он заметил, как волны разбиваются о выброшенный на берег осколок айсберга и исчезают в черном песке. Осталось только включить камеру.

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Steve Alterman
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Eric Bennett

Эрику Беннетту всегда нравилось наблюдать за природой и создавать реалистичные изображения, главными достоинствами которых будут композиция и освещение, а не фильтры и ретушь. Победа в номинации "Фотограф года".

Работа фотографа Эрика Беннетта, победившего в номинации Фотограф года в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
2 из 12

Эрику Беннетту всегда нравилось наблюдать за природой и создавать реалистичные изображения, главными достоинствами которых будут композиция и освещение, а не фильтры и ретушь. Победа в номинации "Фотограф года".

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Eric Bennett
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Matt Palmer

Победу в номинации "Проект" завоевал Мэтт Палмер, обративший внимание на разрушительные последствия лесных пожаров в австралийском штате Тасмания в 2019 году.

Работа фотографа Мэтта Палмера, победившая в номинации Проект в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
3 из 12

Победу в номинации "Проект" завоевал Мэтт Палмер, обративший внимание на разрушительные последствия лесных пожаров в австралийском штате Тасмания в 2019 году.

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Matt Palmer
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Paul Hammett

Награду за лучший "Ночной пейзаж" получил Пол Хэммет. Съемка вершины Маттерхорн в Альпах во время грозы стала для фотографа настоящим испытанием.

Работа фотографа Поля Хэммета, победившая в номинации Ночной пейзаж в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
4 из 12

Награду за лучший "Ночной пейзаж" получил Пол Хэммет. Съемка вершины Маттерхорн в Альпах во время грозы стала для фотографа настоящим испытанием.

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Paul Hammett
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Paul Hoelen

Лучший аэрофотоснимок получился у Пола Хоэлена. Ему удалось по-новому взглянуть на пустынные районы Австралии.

Работа фотографа Поля Хоэлена, победившая в номинации Aerial в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
5 из 12

Лучший аэрофотоснимок получился у Пола Хоэлена. Ему удалось по-новому взглянуть на пустынные районы Австралии.

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Paul Hoelen
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Franka Gabler

Победа в номинации "Абстракции" досталась Франке Габлер, запечатлевшей смену времен года в горах Восточной Сьерра-Невады.

Работа фотографа Франки Габлер, победившая в номинации Intimate & Abstract в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
6 из 12

Победа в номинации "Абстракции" досталась Франке Габлер, запечатлевшей смену времен года в горах Восточной Сьерра-Невады.

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Franka Gabler
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Carl Smorenburg

Фотографу Карлу Сморенбургу, побывавшему в южноафриканских Драконовых горах, присудили второе место в номинации "Проект".

Работа фотографа Carl Smorenburg, занявшая второе место в номинации Проект в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
7 из 12

Фотографу Карлу Сморенбургу, побывавшему в южноафриканских Драконовых горах, присудили второе место в номинации "Проект".

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Carl Smorenburg
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Michael Frye

В номинации "Большой пейзаж" победил Майкл Фрай с фотографией, сделанной в парке Йосемити.

Работа фотографа Майкла Фрая, победившая в номинации Большой пейзаж в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
8 из 12

В номинации "Большой пейзаж" победил Майкл Фрай с фотографией, сделанной в парке Йосемити.

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Michael Frye
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Eric Bennett

Работа Эрика Беннетта, победившего в номинации "Фотограф года".

Работа фотографа Эрика Беннетта, победившего в номинации Фотограф года в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
9 из 12

Работа Эрика Беннетта, победившего в номинации "Фотограф года".

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Eric Bennett
© Natural Landscape Photography Awards/Jai Shet

В номинации "Юность" лучшим стал Джай Шет. Снимок-победитель, на котором дерево словно держит луну, сделан в калифорнийском нацпарке Джошуа-Три.

Работа фотографа Джай Шет, победившая в номинации Юность в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
10 из 12

В номинации "Юность" лучшим стал Джай Шет. Снимок-победитель, на котором дерево словно держит луну, сделан в калифорнийском нацпарке Джошуа-Три.

© Natural Landscape Photography Awards/Jai Shet
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Ben Horne

Бен Хорн, сумевший передать тихую красоту окружающего мира, удостоен второго места в номинации "Фотограф года".

Работа фотографа Ben Horne, занявшая второе место в номинации Фотография года в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
11 из 12

Бен Хорн, сумевший передать тихую красоту окружающего мира, удостоен второго места в номинации "Фотограф года".

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Ben Horne
© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Lance Wilson

Фотографу Лэнсу Уилсону досталось второе место в категории "Юность".

Работа фотографа Lance Wilson, занявшая второе место в категории Юность в фотоконкурсе Natural Landscape Photography Awards
12 из 12

Фотографу Лэнсу Уилсону досталось второе место в категории "Юность".

© Фото : Natural Landscape Photography Awards/Lance Wilson
 
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