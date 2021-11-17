Небо под ногами и тайна пустыни: самые красивые пейзажные фото
Порой лучшие изображения буквально лежат под ногами, убежден автор "Фотографии года" Стив Альтерман. Прогуливаясь по пляжу Феллсфьяра в Исландии, он заметил, как волны разбиваются о выброшенный на берег осколок айсберга и исчезают в черном песке. Осталось только включить камеру.
Порой лучшие изображения буквально лежат под ногами, убежден автор "Фотографии года" Стив Альтерман. Прогуливаясь по пляжу Феллсфьяра в Исландии, он заметил, как волны разбиваются о выброшенный на берег осколок айсберга и исчезают в черном песке. Осталось только включить камеру.
Эрику Беннетту всегда нравилось наблюдать за природой и создавать реалистичные изображения, главными достоинствами которых будут композиция и освещение, а не фильтры и ретушь. Победа в номинации "Фотограф года".
Эрику Беннетту всегда нравилось наблюдать за природой и создавать реалистичные изображения, главными достоинствами которых будут композиция и освещение, а не фильтры и ретушь. Победа в номинации "Фотограф года".
Победу в номинации "Проект" завоевал Мэтт Палмер, обративший внимание на разрушительные последствия лесных пожаров в австралийском штате Тасмания в 2019 году.
Победу в номинации "Проект" завоевал Мэтт Палмер, обративший внимание на разрушительные последствия лесных пожаров в австралийском штате Тасмания в 2019 году.
Награду за лучший "Ночной пейзаж" получил Пол Хэммет. Съемка вершины Маттерхорн в Альпах во время грозы стала для фотографа настоящим испытанием.
Награду за лучший "Ночной пейзаж" получил Пол Хэммет. Съемка вершины Маттерхорн в Альпах во время грозы стала для фотографа настоящим испытанием.
Лучший аэрофотоснимок получился у Пола Хоэлена. Ему удалось по-новому взглянуть на пустынные районы Австралии.
Лучший аэрофотоснимок получился у Пола Хоэлена. Ему удалось по-новому взглянуть на пустынные районы Австралии.
Победа в номинации "Абстракции" досталась Франке Габлер, запечатлевшей смену времен года в горах Восточной Сьерра-Невады.
Победа в номинации "Абстракции" досталась Франке Габлер, запечатлевшей смену времен года в горах Восточной Сьерра-Невады.
Фотографу Карлу Сморенбургу, побывавшему в южноафриканских Драконовых горах, присудили второе место в номинации "Проект".
Фотографу Карлу Сморенбургу, побывавшему в южноафриканских Драконовых горах, присудили второе место в номинации "Проект".
В номинации "Большой пейзаж" победил Майкл Фрай с фотографией, сделанной в парке Йосемити.
В номинации "Большой пейзаж" победил Майкл Фрай с фотографией, сделанной в парке Йосемити.
Работа Эрика Беннетта, победившего в номинации "Фотограф года".
Работа Эрика Беннетта, победившего в номинации "Фотограф года".
В номинации "Юность" лучшим стал Джай Шет. Снимок-победитель, на котором дерево словно держит луну, сделан в калифорнийском нацпарке Джошуа-Три.
В номинации "Юность" лучшим стал Джай Шет. Снимок-победитель, на котором дерево словно держит луну, сделан в калифорнийском нацпарке Джошуа-Три.
Бен Хорн, сумевший передать тихую красоту окружающего мира, удостоен второго места в номинации "Фотограф года".
Бен Хорн, сумевший передать тихую красоту окружающего мира, удостоен второго места в номинации "Фотограф года".
Фотографу Лэнсу Уилсону досталось второе место в категории "Юность".
Фотографу Лэнсу Уилсону досталось второе место в категории "Юность".