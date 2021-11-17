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Первый бизнес-форум Маgas-2021 пройдет в столице Ингушетии
Первый бизнес-форум Маgas-2021 пройдет в столице Ингушетии - РИА Новости, 17.11.2021
Первый бизнес-форум Маgas-2021 пройдет в столице Ингушетии
Первый бизнес-форум Маgas-2021, который соберет предпринимателей, представителей федеральных и республиканских институтов развития, экспертов в сфере экономики, РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:01
2021-11-17T14:01
2021-11-17T14:01
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
деловая россия
махмуд-али калиматов
корпорация мсп
россия
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НАЛЬЧИК, 17 ноя – РИА Новости. Первый бизнес-форум Маgas-2021, который соберет предпринимателей, представителей федеральных и республиканских институтов развития, экспертов в сфере экономики, пройдет в столице Ингушетии 25 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона."В качестве почетных гостей в работе форума Маgas-2021 примут участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, представители руководства общероссийской общественной организации "Деловая Россия", торгово-промышленной палаты РФ, АО "Корпорация МСП", - говорится в сообщении.Участников мероприятия ждет обширная программа с различными мастер-классами и деловой экспозицией, где представят свою продукцию промышленные, торговые и сельскохозяйственные предприятия республики. Кроме того, на форуме будут подведены итоги регионального конкурса среди предпринимателей "Лучший стартап-проект"."Главная цель форума - объединение участников различных отраслей бизнеса для установления деловых контактов, открытого диалога с представителями власти, повышения уровня качества предоставляемых в республике услуг и улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также обсуждение механизмов получения мер государственной поддержки", - подчеркивает пресс-служба.Форум Маgas-2021 организован Фондом поддержки предпринимательства Ингушетии совместно с министерством экономического развития региона, торгово-промышленной палатой и республиканским отделением "Деловой России".
https://ria.ru/20211111/ingushetiya-1758622862.html
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экономика, республика ингушетия, деловая россия, махмуд-али калиматов, корпорация мсп, россия
Первый бизнес-форум Маgas-2021 пройдет в столице Ингушетии
Первый бизнес-форум Маgas-2021 пройдет в столице Ингушетии 25 ноября