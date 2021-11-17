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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20211117/fet-1759155783.html
Фет. Толстый офицер и лирический поэт
Фет. Толстый офицер и лирический поэт - РИА Новости, 17.11.2021
Фет. Толстый офицер и лирический поэт
В отрочестве неожиданно лишен потомственного дворянства. Поступает служить в армию, чтобы вернуть себе дворянство. Его философская и любовная лирика восхищают современников. Он сам становится успешным помещиком. Впрочем, в конце своей долгой жизни возвращается вновь к поэзии и сохраняет в потомстве имя одного из лучших поэтов 19-го века.
2021-11-17T14:00
2021-11-17T14:55
подкаст "заговор классиков"
образование
история
литература
виктор ерофеев
российская империя
афанасий фет
россия
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Фет. Мне снится — значит я существую
В отрочестве неожиданно лишен потомственного дворянства. Поступает служить в армию, чтобы вернуть себе дворянство. Его философская и любовная лирика восхищают современников. Он сам становится успешным помещиком. Впрочем, в конце своей долгой жизни возвращается вновь к поэзии и сохраняет в потомстве имя одного из лучших поэтов 19-го века.
audio/mpeg
Фет. Мне снится — значит я существую
В отрочестве неожиданно лишен потомственного дворянства. Поступает служить в армию, чтобы вернуть себе дворянство. Его философская и любовная лирика восхищают современников. Он сам становится успешным помещиком. Впрочем, в конце своей долгой жизни возвращается вновь к поэзии и сохраняет в потомстве имя одного из лучших поэтов 19-го века.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия Паниоти________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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образование, история, литература, виктор ерофеев, российская империя, афанасий фет, россия, аудио
14:00 17.11.2021 (обновлено: 14:55 17.11.2021)
 

Фет. Толстый офицер и лирический поэт

Подкаст "Заговор классиков"
Фет. Мне снится — значит я существую
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
В отрочестве неожиданно лишен потомственного дворянства. Поступает служить в армию, чтобы вернуть себе дворянство. Его философская и любовная лирика восхищают современников. Он сам становится успешным помещиком. Впрочем, в конце своей долгой жизни возвращается вновь к поэзии и сохраняет в потомстве имя одного из лучших поэтов 19-го века.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Монтаж: Анастасия Паниоти
________
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Подкаст "Заговор классиков"ОбразованиеисторияЛитератураВиктор ЕрофеевРоссийская империяАфанасий ФетРоссия
 
 
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