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ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников
ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников - РИА Новости, 17.11.2021
ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вступился за школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель, говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:38
2021-11-17T13:38
хорватия
европейский суд по правам человека (еспч)
россия
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МОСКВА. 17 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вступился за школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель, говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом РФ.Хотя инцидент произошел не в России, а в Хорватии, Верховный суд РФ включил его в обобщение решений ЕСПЧ, ведь правовые позиции Страсбургского суда распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.В обобщении отмечается, что учитель оскорбил ребенка, когда тот опоздал в школу, назвав его, среди прочего, дураком и деревенщиной. Когда тот пожаловался директору школы, учитель заявил, что "когда вы говорите дураку, что он − дурак, это не должно быть для него оскорблением", а впоследствии снова обозвал его."Заявителю была оказана психологическая помощь в связи с рассматриваемыми событиями. Врач общей практики поставил рабочий диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство", а психолог установил, что заявитель страдает от острого тревожного расстройства", - сказано в документе. Отец ребенка проинформировал об инциденте различные инстанции, но школа ограничилась беседами, министерство образования сочло это внутренним делом школы, прокуратура отклонила жалобу, а Конституционный суд признал жалобы неприемлемыми. Тогда он обратился в ЕСПЧ."Суд пришел к выводу: любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях невозможно совместить с правом детей на образование и уважение их частной жизни... Исходя из фактов дела суд пришел к выводу: хотя первые оскорбления учителя в адрес заявителя были направлены на то, чтобы наказать его и его одноклассников, два последующих случая не могли рассматриваться как что-либо иное, кроме беспричинных словесных оскорблений в адрес заявителя. В любом случае суд счел, что никакого оправдания поведению учителя быть не может", - отмечается в документе.ЕСПЧ также указал, что национальные власти должны принять надлежащие законодательные, административные, социальные и образовательные меры для безоговорочного запрещения любых форм насилия или жестокого обращения в образовательных учреждениях в отношении детей в любое время и при любых обстоятельствах и, таким образом, обеспечить "нулевую степень терпимости" по отношению к любому насилию или жестокому обращению.
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хорватия, европейский суд по правам человека (еспч), россия
13:38 17.11.2021
 
ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников

ЕСПЧ вступился за школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Доминик Вомер
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МОСКВА. 17 ноя - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вступился за школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель, говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом РФ.
Хотя инцидент произошел не в России, а в Хорватии, Верховный суд РФ включил его в обобщение решений ЕСПЧ, ведь правовые позиции Страсбургского суда распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.
В обобщении отмечается, что учитель оскорбил ребенка, когда тот опоздал в школу, назвав его, среди прочего, дураком и деревенщиной. Когда тот пожаловался директору школы, учитель заявил, что "когда вы говорите дураку, что он − дурак, это не должно быть для него оскорблением", а впоследствии снова обозвал его.
"Заявителю была оказана психологическая помощь в связи с рассматриваемыми событиями. Врач общей практики поставил рабочий диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство", а психолог установил, что заявитель страдает от острого тревожного расстройства", - сказано в документе. Отец ребенка проинформировал об инциденте различные инстанции, но школа ограничилась беседами, министерство образования сочло это внутренним делом школы, прокуратура отклонила жалобу, а Конституционный суд признал жалобы неприемлемыми. Тогда он обратился в ЕСПЧ.
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"Суд пришел к выводу: любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях невозможно совместить с правом детей на образование и уважение их частной жизни... Исходя из фактов дела суд пришел к выводу: хотя первые оскорбления учителя в адрес заявителя были направлены на то, чтобы наказать его и его одноклассников, два последующих случая не могли рассматриваться как что-либо иное, кроме беспричинных словесных оскорблений в адрес заявителя. В любом случае суд счел, что никакого оправдания поведению учителя быть не может", - отмечается в документе.
ЕСПЧ также указал, что национальные власти должны принять надлежащие законодательные, административные, социальные и образовательные меры для безоговорочного запрещения любых форм насилия или жестокого обращения в образовательных учреждениях в отношении детей в любое время и при любых обстоятельствах и, таким образом, обеспечить "нулевую степень терпимости" по отношению к любому насилию или жестокому обращению.
 
ХорватияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Россия
 
 
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