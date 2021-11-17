https://ria.ru/20211117/elektroenergiya-1759496294.html
В Белоруссии заявили о прекращении поставок электроэнергии на Украину
В Белоруссии заявили о прекращении поставок электроэнергии на Украину - РИА Новости, 17.11.2021
В Белоруссии заявили о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Белоруссия перестанет подавать электричество на Украину, заявили в Министерстве энергетики республики. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:21
2021-11-17T16:21
2021-11-17T17:36
украина
белоруссия
в мире
министерство энергетики белоруссии
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МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Белоруссия перестанет подавать электричество на Украину, заявили в Министерстве энергетики республики."Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", — говорится в сообщении пресс-службы.В ведомстве уточнили, что страна рассмотрит возможность новых продаж "с учетом технических возможностей". Других деталей решения там не раскрыли.Ранее Минэнерго сообщало, что белорусская электроэнергия 6 ноября начала поступать на Украину в соответствии с подписанным соглашением. График подачи составили с учетом режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.Аукционы на импорт электроэнергии Киев объявил после истечения запрета на них. Страна также ранее запрашивала аварийную помощь из Словакии.
https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758473558.html
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украина, белоруссия, в мире, министерство энергетики белоруссии
16:21 17.11.2021 (обновлено: 17:36 17.11.2021)
В Белоруссии заявили о прекращении поставок электроэнергии на Украину
Минэнерго Белоруссии объявило о прекращении поставок электричества на Украину с 18 ноября