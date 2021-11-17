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Туризм
https://ria.ru/20211117/egipet-1759408567.html
На аэровокзалах и в морских портах Египта появятся киоски Tax Free
На аэровокзалах и в морских портах Египта появятся киоски Tax Free - РИА Новости, 17.11.2021
На аэровокзалах и в морских портах Египта появятся киоски Tax Free
Министерство финансов Египта планирует модернизировать систему возврата налога на добавленную стоимость с покупок, совершаемых иностранными туристами, сообщает... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:40
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туризм
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египет
шарм-эш-шейх
новости - туризм
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство финансов Египта планирует модернизировать систему возврата налога на добавленную стоимость с покупок, совершаемых иностранными туристами, сообщает АТОР.Процедура станет более быстрой и простой: киоски Tax Free установят в международных аэропортах и морских гаванях страны.Планируется, что в пилотном варианте новая система заработает до конца этого года в Шарм-эш-Шейхе. Зарубежным гостям вернут налог прямо в здании аэровокзала, если сумма одного чека составит от 1500 египетских фунтов (95 долларов).Нынешняя система возврата налога, по оценкам ведомства, популярностью не пользуется. Во-первых, туристу нужно подавать заявление в Налоговое управление Египта, приложив ряд документов, включая счет на покупку, платежные реквизиты, ИНН. Во-вторых, обработка возврата занимает до 45 дней.
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аэропорт, египет, шарм-эш-шейх, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, киоски, налоги
12:40 17.11.2021 (обновлено: 13:01 17.11.2021)
 
На аэровокзалах и в морских портах Египта появятся киоски Tax Free

Министерство финансов Египта предложило модернизировать систему возврата налога с покупок

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСимволика оператора системы tax free компании Global Blue
Символика оператора системы tax free компании Global Blue - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство финансов Египта планирует модернизировать систему возврата налога на добавленную стоимость с покупок, совершаемых иностранными туристами, сообщает АТОР.
Процедура станет более быстрой и простой: киоски Tax Free установят в международных аэропортах и морских гаванях страны.
Планируется, что в пилотном варианте новая система заработает до конца этого года в Шарм-эш-Шейхе. Зарубежным гостям вернут налог прямо в здании аэровокзала, если сумма одного чека составит от 1500 египетских фунтов (95 долларов).
Нынешняя система возврата налога, по оценкам ведомства, популярностью не пользуется. Во-первых, туристу нужно подавать заявление в Налоговое управление Египта, приложив ряд документов, включая счет на покупку, платежные реквизиты, ИНН. Во-вторых, обработка возврата занимает до 45 дней.
Курорт Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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