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Прокуратура обжаловала приговор сбившей детей на переходе в Солнцево
Прокуратура обжаловала приговор сбившей детей на переходе в Солнцево - РИА Новости, 17.11.2021
Прокуратура обжаловала приговор сбившей детей на переходе в Солнцево
Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор в 5 лет колонии-поселения Валерии Башкировой, сбившей 3 детей на переходе в Солнцево,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:03
2021-11-17T21:38
москва
валерия башкирова
дтп с тремя детьми в солнцево
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор в 5 лет колонии-поселения Валерии Башкировой, сбившей 3 детей на переходе в Солнцево, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что суд назначил пять лет колонии-поселения Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в московском районе Солнцево. Кроме того, Башкирова была лишена права на управление транспортом на 2,5 года."Прокуратурой ставится вопрос об отмене состоявшегося судебного решения, вынесении судом апелляционной инстанции нового приговора с назначением Башкировой наказания по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года и удовлетворении в полном объеме заявленных потерпевшими гражданских исков", - говорится в сообщении.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
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РИА Новости
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96
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Момент наезда Mazda на троих детей на "зебре" в Москве
По данным Госавтоинспекции, Mazda 3 сбила детей 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево
15:03 17.11.2021 (обновлено: 21:38 17.11.2021)
 
Прокуратура обжаловала приговор сбившей детей на переходе в Солнцево

Прокуратура внесла представление на приговор девушке, сбившей детей на переходе в Солнцево

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор в 5 лет колонии-поселения Валерии Башкировой, сбившей 3 детей на переходе в Солнцево, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что суд назначил пять лет колонии-поселения Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в московском районе Солнцево. Кроме того, Башкирова была лишена права на управление транспортом на 2,5 года.
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"Прокуратурой ставится вопрос об отмене состоявшегося судебного решения, вынесении судом апелляционной инстанции нового приговора с назначением Башкировой наказания по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года и удовлетворении в полном объеме заявленных потерпевшими гражданских исков", - говорится в сообщении.
Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
 
МоскваВалерия БашкироваДТП с тремя детьми в Солнцево
 
 
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