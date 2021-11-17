https://ria.ru/20211117/dtp-1759472578.html

Прокуратура обжаловала приговор сбившей детей на переходе в Солнцево

Прокуратура обжаловала приговор сбившей детей на переходе в Солнцево - РИА Новости, 17.11.2021

Прокуратура обжаловала приговор сбившей детей на переходе в Солнцево

Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор в 5 лет колонии-поселения Валерии Башкировой, сбившей 3 детей на переходе в Солнцево,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:03

2021-11-17T15:03

2021-11-17T21:38

москва

валерия башкирова

дтп с тремя детьми в солнцево

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор в 5 лет колонии-поселения Валерии Башкировой, сбившей 3 детей на переходе в Солнцево, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что суд назначил пять лет колонии-поселения Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в московском районе Солнцево. Кроме того, Башкирова была лишена права на управление транспортом на 2,5 года."Прокуратурой ставится вопрос об отмене состоявшегося судебного решения, вынесении судом апелляционной инстанции нового приговора с назначением Башкировой наказания по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года и удовлетворении в полном объеме заявленных потерпевшими гражданских исков", - говорится в сообщении.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

https://ria.ru/20211115/dtp-1759165811.html

москва

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2021

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Момент наезда Mazda на троих детей на "зебре" в Москве По данным Госавтоинспекции, Mazda 3 сбила детей 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. 2021-11-17T15:03 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево