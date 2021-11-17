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На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей

На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 17.11.2021

На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей

Шесть автомобилей столкнулись на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, для движения свободны две полосы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:56

2021-11-17T14:56

2021-11-17T14:56

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, для движения свободны две полосы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Люблинской улице в районе дома 153 столкнулись шесть автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что заняты две полосы движения в сторону пересечения с улицей Верхние Поля, для движения свободны две полосы.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва