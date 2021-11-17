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На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 17.11.2021
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
Шесть автомобилей столкнулись на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, для движения свободны две полосы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:56
2021-11-17T14:56
2021-11-17T14:56
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, для движения свободны две полосы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Люблинской улице в районе дома 153 столкнулись шесть автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что заняты две полосы движения в сторону пересечения с улицей Верхние Поля, для движения свободны две полосы.
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РИА Новости
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происшествия, москва
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
Шесть автомобилей столкнулись на Люблинской улице на юго-востоке Москвы