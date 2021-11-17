Родителей первоклассников автоматически допустят к порталу Подмосковья
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Родители первоклассников будут автоматически получать доступ к школьному порталу Подмосковья через портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"Родители первоклассников будут автоматически получать доступ к школьному порталу Московской области, через портал госуслуг. Если раньше после зачисления ребенка в первый класс родителям нужно было подавать заявление на подключение к школьному порталу, то теперь этого делать не требуется", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Ирину Каклюгину.
По данным ведомства, после того, как в школе подтвердят учетную запись, родителю направят ссылку для входа в электронный дневник на указанную почту.
"Для получения информации о текущей успеваемости ребенка необходимо авторизоваться на школьном портале через портал государственных и муниципальных услуг Московской области с помощью подтвержденной учетной записи. Сейчас в регионе многие процессы уже автоматизированы, и мы продолжаем эту работу, чтобы как можно больше жителей Подмосковья получали актуальные услуги автоматически, не заполняя лишних форм", - добавила Каклюгина.