Родителей первоклассников автоматически допустят к порталу Подмосковья

"Для получения информации о текущей успеваемости ребенка необходимо авторизоваться на школьном портале через портал государственных и муниципальных услуг Московской области с помощью подтвержденной учетной записи. Сейчас в регионе многие процессы уже автоматизированы, и мы продолжаем эту работу, чтобы как можно больше жителей Подмосковья получали актуальные услуги автоматически, не заполняя лишних форм", - добавила Каклюгина.