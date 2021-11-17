В ДНР назвали указ Путина по Донбассу точкой роста экономики
Глава Минэкономразвития ДНР Половян назвал указ Путина по Донбассу точкой роста экономики
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в перспективе станет точкой роста для экономики ДНР, считает министр экономического развития республики Алексей Половян.
Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста.
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"Принятые меры имеют огромный потенциал и в перспективе станут точкой роста для экономики ДНР, в рамках которых предприятия смогут использовать полученные преимущества для углубления взаимодействия с Российской Федерацией и наращивания экспорта", - говорится в заявлении Половяна, распространенном пресс-службой минэкономразвития.
Он отметил, что сейчас около 60% выпускаемой в ДНР продукции идет на экспорт. Россия – основной торговый партнер республики.
"Возможность принимать участие на равных условиях с товарами российского происхождения в закупках на территории Российской Федерации особенно актуальна для республиканских предприятий, что в свою очередь положительно отразится на поддержке отечественных производителей и на росте поступлений в бюджет Донецкой народной республики", - добавил Половян.
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