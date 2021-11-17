https://ria.ru/20211117/donbass-1759406796.html

В ДНР назвали указ Путина по Донбассу точкой роста экономики

В ДНР назвали указ Путина по Донбассу точкой роста экономики - РИА Новости, 17.11.2021

В ДНР назвали указ Путина по Донбассу точкой роста экономики

Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в перспективе станет... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:16

2021-11-17T10:16

2021-11-17T10:16

экономика

владимир путин

мид украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756087339_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_6bbd7a9c74b4c48be2d1fb512a81a369.jpg

ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в перспективе станет точкой роста для экономики ДНР, считает министр экономического развития республики Алексей Половян.Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста."Принятые меры имеют огромный потенциал и в перспективе станут точкой роста для экономики ДНР, в рамках которых предприятия смогут использовать полученные преимущества для углубления взаимодействия с Российской Федерацией и наращивания экспорта", - говорится в заявлении Половяна, распространенном пресс-службой минэкономразвития.Он отметил, что сейчас около 60% выпускаемой в ДНР продукции идет на экспорт. Россия – основной торговый партнер республики."Возможность принимать участие на равных условиях с товарами российского происхождения в закупках на территории Российской Федерации особенно актуальна для республиканских предприятий, что в свою очередь положительно отразится на поддержке отечественных производителей и на росте поступлений в бюджет Донецкой народной республики", - добавил Половян.

https://ria.ru/20211116/ukaz-1759349193.html

https://ria.ru/20211115/zakharova-1759206525.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, мид украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия