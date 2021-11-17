https://ria.ru/20211117/dipsobstvennost-1759545591.html

Россия не продаст отобранную у нее в США дипсобственность, сообщил источник

Россия не продаст отобранную у нее в США дипсобственность, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2021

Россия не продаст отобранную у нее в США дипсобственность, сообщил источник

Россия принципиально не собирается идти на продажу отобранной у нее дипломатической собственности в Нью-Йорке и в США в целом, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T20:30

2021-11-17T20:30

2021-11-17T22:28

сша

россия

в мире

мария захарова

ситуация с российской дипсобственностью в сша

сан-франциско

барак обама

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149862/90/1498629018_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_ea402a91ad57795d21e75d35c2c105fc.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – РИА Новости. Россия принципиально не собирается идти на продажу отобранной у нее дипломатической собственности в Нью-Йорке и в США в целом, сообщил в среду РИА Новости дипломатический источник.Он уточнил, что к этой собственности у россиян по-прежнему нет доступа. "Посольство РФ в США раз в две недели шлет ноты с просьбой предоставить его ко всем отобранным объектам, но получает вежливый отказ", - добавил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отметила, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759190057.html

https://ria.ru/20211117/marazm-1759524233.html

сша

россия

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, в мире, мария захарова, ситуация с российской дипсобственностью в сша, сан-франциско, барак обама, сергей лавров, дональд трамп