20:30 17.11.2021 (обновлено: 22:28 17.11.2021)
Россия не продаст отобранную у нее в США дипсобственность, сообщил источник
Россия не будет продавать отобранную у нее в США дипсобственность, сообщил источник
© AFP 2021 / Eduardo Munoz Alvarez Поместье Килленворт в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющееся дипсобственностью РФ
"Практического разговора не было, были только намеки на то, что России могли бы помочь эту дачу продать. Россия принципиально на это не пойдет", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что к этой собственности у россиян по-прежнему нет доступа. "Посольство РФ в США раз в две недели шлет ноты с просьбой предоставить его ко всем отобранным объектам, но получает вежливый отказ", - добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отметила, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.
15 ноября, 19:39Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.