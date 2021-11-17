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https://ria.ru/20211117/dipsobstvennost-1759545591.html
Россия не продаст отобранную у нее в США дипсобственность, сообщил источник
Россия не продаст отобранную у нее в США дипсобственность, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2021
Россия не продаст отобранную у нее в США дипсобственность, сообщил источник
Россия принципиально не собирается идти на продажу отобранной у нее дипломатической собственности в Нью-Йорке и в США в целом, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:30
2021-11-17T22:28
сша
россия
в мире
мария захарова
ситуация с российской дипсобственностью в сша
сан-франциско
барак обама
сергей лавров
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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – РИА Новости. Россия принципиально не собирается идти на продажу отобранной у нее дипломатической собственности в Нью-Йорке и в США в целом, сообщил в среду РИА Новости дипломатический источник.Он уточнил, что к этой собственности у россиян по-прежнему нет доступа. "Посольство РФ в США раз в две недели шлет ноты с просьбой предоставить его ко всем отобранным объектам, но получает вежливый отказ", - добавил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отметила, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759190057.html
https://ria.ru/20211117/marazm-1759524233.html
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сша, россия, в мире, мария захарова, ситуация с российской дипсобственностью в сша, сан-франциско, барак обама, сергей лавров, дональд трамп
20:30 17.11.2021 (обновлено: 22:28 17.11.2021)
 
Россия не продаст отобранную у нее в США дипсобственность, сообщил источник

Россия не будет продавать отобранную у нее в США дипсобственность, сообщил источник

© AFP 2021 / Eduardo Munoz Alvarez Поместье Килленворт в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющееся дипсобственностью РФ
Поместье Килленворт в районе Глен-Коув штат Нью-Йорк, являющееся дипсобственностью РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AFP 2021 / Eduardo Munoz Alvarez
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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – РИА Новости. Россия принципиально не собирается идти на продажу отобранной у нее дипломатической собственности в Нью-Йорке и в США в целом, сообщил в среду РИА Новости дипломатический источник.
"Практического разговора не было, были только намеки на то, что России могли бы помочь эту дачу продать. Россия принципиально на это не пойдет", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что к этой собственности у россиян по-прежнему нет доступа. "Посольство РФ в США раз в две недели шлет ноты с просьбой предоставить его ко всем отобранным объектам, но получает вежливый отказ", - добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отметила, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 19:39
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 18:04
Европейский аналитик предупредил, чем грозит миру "маразм США"
 
СШАРоссияВ миреМария ЗахароваСитуация с российской дипсобственностью в СШАСан-ФранцискоБарак ОбамаСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
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