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В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей
В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей - РИА Новости, 17.11.2021
В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей
Минпросвещения РФ работает над единым подходом к профилактике девиантного поведения детей и подростков, заявила директор департамента государственной политики в РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:45
2021-11-17T11:45
образование - общество
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россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ работает над единым подходом к профилактике девиантного поведения детей и подростков, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.Фальковская добавила, что Минпросвещения инициирует массовое повышение квалификации педагогов, а также проведение для них конкурсов и конференций.Она также отметила важность совместного движения в этом вопросе с НКО. Минпросвещения хочет в 2022 году создать открытый реестр НКО, которые принимают участие в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних, добавила Фальковская.
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образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
11:45 17.11.2021
 
В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей

Минпросвещения работает над единым подходом к профилактике девиантного поведения детей

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ работает над единым подходом к профилактике девиантного поведения детей и подростков, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.
"Сейчас перед нами как перед министерством... в рамках проекта "Патриотическое воспитание" поставлена задача создания единого межведомственного подхода в вопросах профилактики девиантного поведения детей и подростков", - сказала она, выступая на круглом столе в Общественной палате.
Фальковская добавила, что Минпросвещения инициирует массовое повышение квалификации педагогов, а также проведение для них конкурсов и конференций.
Она также отметила важность совместного движения в этом вопросе с НКО. Минпросвещения хочет в 2022 году создать открытый реестр НКО, которые принимают участие в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних, добавила Фальковская.
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