https://ria.ru/20211117/deti-1759424124.html

В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей

В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей - РИА Новости, 17.11.2021

В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей

Минпросвещения РФ работает над единым подходом к профилактике девиантного поведения детей и подростков, заявила директор департамента государственной политики в РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:45

2021-11-17T11:45

2021-11-17T11:45

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ работает над единым подходом к профилактике девиантного поведения детей и подростков, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.Фальковская добавила, что Минпросвещения инициирует массовое повышение квалификации педагогов, а также проведение для них конкурсов и конференций.Она также отметила важность совместного движения в этом вопросе с НКО. Минпросвещения хочет в 2022 году создать открытый реестр НКО, которые принимают участие в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних, добавила Фальковская.

https://ria.ru/20211108/shkola-1758075564.html

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образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия