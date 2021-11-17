https://ria.ru/20211117/deti-1759424124.html
В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей
В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей - РИА Новости, 17.11.2021
В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей
Минпросвещения РФ работает над единым подходом к профилактике девиантного поведения детей и подростков, заявила директор департамента государственной политики в РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:45
2021-11-17T11:45
2021-11-17T11:45
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ работает над единым подходом к профилактике девиантного поведения детей и подростков, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.Фальковская добавила, что Минпросвещения инициирует массовое повышение квалификации педагогов, а также проведение для них конкурсов и конференций.Она также отметила важность совместного движения в этом вопросе с НКО. Минпросвещения хочет в 2022 году создать открытый реестр НКО, которые принимают участие в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних, добавила Фальковская.
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образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
В России создадут единый подход к профилактике девиантного поведения детей
Минпросвещения работает над единым подходом к профилактике девиантного поведения детей