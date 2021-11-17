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Всемирный день недоношенных детей
Всемирный день недоношенных детей - РИА Новости, 17.11.2021
Всемирный день недоношенных детей
Всемирный день недоношенных детей (World Prematurity Day) отмечается во многих странах мира 17 ноября. Он был инициирован Европейским фондом помощи... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T00:36
2021-11-17T00:36
в мире
справки
всемирный день недоношенных детей
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Всемирный день недоношенных детей (World Prematurity Day) отмечается во многих странах мира 17 ноября. Он был инициирован Европейским фондом помощи новорожденным (European Foundation for the Careof Newborn Infants, EFCNI) в 2008 году. В настоящее время мероприятия в рамках Всемирного дня недоношенных детей проходят в более чем ста странах мира.Всемирный день недоношенных детей направлен на повышение осведомленности о преждевременных родах, о необходимости решения насущных задач, с которыми сталкиваются врачи и семьи. Ведь рождение малыша раньше срока – это серьезное испытание для родителей, которые нуждаются не только в качественном лечении их крохи, но и в психологической помощи. По данным мировой статистики, каждая 10-я беременность заканчивается преждевременными родами. В России этот показатель несколько ниже и составляет 5-6%. По данным экспертов, в течение длительных наблюдений в акушерстве частота преждевременных родов не меняется. Недоношенными считаются дети, появившиеся до окончания гестационного периода, то есть до срока, когда беременность считается доношенной, в промежутке от 22 до 37 недели беременности.Различают четыре степени недоношенности, в зависимости от того, на каком сроке беременности (условно) родился малыш, а также какими были его длина и масса тела при рождении: 1 степень – ребенок родился в 36-37 недель беременности, его вес составляет от 2 до 2,5 килограммов, длина его тела от 41 до 45 сантиметров; 2 степень – младенец родился на сроке от 32 до 35 недели, он весит от 1,5 до 2 килограммов, длина его тела от 36 до 40 сантиметров; 3 степень – новорожденный появился на 28-31 неделе с весом от 1 до 1,5 килограммов и длиной тела от 30 до 35 сантиметров;4 степень – роды произошли в срок до 28 недели беременности, вес такого младенца составляет меньше килограмма, а длина тела – меньше 30 сантиметров. У недоношенного ребенка нет иммунитета, очень хрупкая кожа и не до конца развиты внутренние органы. По данным Минздрава России, еще 20 лет назад почти 80% малышей, рожденных с весом менее килограмма, погибали или получали глубокую инвалидность. За последние годы, благодаря медицинским технологиям и современному оборудованию, которым оснащены роддома и перинатальные центры, эту цифру удалось сократить. В настоящее время, по данным Минздрава РФ, выживаемость недоношенных детей в России составляет 98%. Выхаживание недоношенного ребенка – очень сложный процесс: круглосуточное наблюдение, контроль температуры и влажности в инкубаторах, искусственное вскармливание. Иногда в таких условиях маленький человек находится до четырех месяцев. В большинстве случаев недоношенный малыш впоследствии становится обычным ребенком.Все причины, вызывающие преждевременные роды, пока до конца не изучены медицинской наукой. Известно, что спровоцировать раннее рождение могут инфекции матери. В зоне риска – беременности, наступившие в зрелом возрасте, в результате искусственного оплодотворения – ЭКО, после аборта. Еще одна причина, которая может вызвать преждевременные роды: паталогическое течение беременности, перерастяжение матки, вызванное многоплодной беременностью, многоводие, беременность крупным плодом, высокое давление у матери, неблагополучное состояние самого плода. Риск недоношенной беременности повышается в связи с некоторыми заболеваниями женщины – например, сахарным диабетом, аутоиммунными заболеваниями и т. д.Широкое проведение мероприятий в рамках Международного дня недоношенных детей способствует консолидации усилий органов законодательной и исполнительной власти, медицинских работников, общественных организаций, родителей. В этот день проводятся медицинские симпозиумы, открытые конференции, тематические выставки, проходят благотворительные концерты и акции. В России празднование этого дня активно поддерживается Министерством здравоохранения РФ. С 2013 года Фонд социально-культурных инициатив реализует проект поддержки родителей недоношенных детей – "Маленькое чудо". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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60
в мире, справки, всемирный день недоношенных детей
00:36 17.11.2021
 

Всемирный день недоношенных детей

© РИА Новости / Вера КостамоОтделение реанимации новорожденных
Отделение реанимации новорожденных - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Вера Костамо
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Всемирный день недоношенных детей (World Prematurity Day) отмечается во многих странах мира 17 ноября. Он был инициирован Европейским фондом помощи новорожденным (European Foundation for the Careof Newborn Infants, EFCNI) в 2008 году. В настоящее время мероприятия в рамках Всемирного дня недоношенных детей проходят в более чем ста странах мира.
Всемирный день недоношенных детей направлен на повышение осведомленности о преждевременных родах, о необходимости решения насущных задач, с которыми сталкиваются врачи и семьи. Ведь рождение малыша раньше срока – это серьезное испытание для родителей, которые нуждаются не только в качественном лечении их крохи, но и в психологической помощи.
По данным мировой статистики, каждая 10-я беременность заканчивается преждевременными родами. В России этот показатель несколько ниже и составляет 5-6%. По данным экспертов, в течение длительных наблюдений в акушерстве частота преждевременных родов не меняется.
Недоношенными считаются дети, появившиеся до окончания гестационного периода, то есть до срока, когда беременность считается доношенной, в промежутке от 22 до 37 недели беременности.
Различают четыре степени недоношенности, в зависимости от того, на каком сроке беременности (условно) родился малыш, а также какими были его длина и масса тела при рождении: 1 степень – ребенок родился в 36-37 недель беременности, его вес составляет от 2 до 2,5 килограммов, длина его тела от 41 до 45 сантиметров; 2 степень – младенец родился на сроке от 32 до 35 недели, он весит от 1,5 до 2 килограммов, длина его тела от 36 до 40 сантиметров; 3 степень – новорожденный появился на 28-31 неделе с весом от 1 до 1,5 килограммов и длиной тела от 30 до 35 сантиметров;4 степень – роды произошли в срок до 28 недели беременности, вес такого младенца составляет меньше килограмма, а длина тела – меньше 30 сантиметров.
У недоношенного ребенка нет иммунитета, очень хрупкая кожа и не до конца развиты внутренние органы.
По данным Минздрава России, еще 20 лет назад почти 80% малышей, рожденных с весом менее килограмма, погибали или получали глубокую инвалидность. За последние годы, благодаря медицинским технологиям и современному оборудованию, которым оснащены роддома и перинатальные центры, эту цифру удалось сократить. В настоящее время, по данным Минздрава РФ, выживаемость недоношенных детей в России составляет 98%.
Выхаживание недоношенного ребенка – очень сложный процесс: круглосуточное наблюдение, контроль температуры и влажности в инкубаторах, искусственное вскармливание. Иногда в таких условиях маленький человек находится до четырех месяцев. В большинстве случаев недоношенный малыш впоследствии становится обычным ребенком.
Все причины, вызывающие преждевременные роды, пока до конца не изучены медицинской наукой. Известно, что спровоцировать раннее рождение могут инфекции матери. В зоне риска – беременности, наступившие в зрелом возрасте, в результате искусственного оплодотворения – ЭКО, после аборта. Еще одна причина, которая может вызвать преждевременные роды: паталогическое течение беременности, перерастяжение матки, вызванное многоплодной беременностью, многоводие, беременность крупным плодом, высокое давление у матери, неблагополучное состояние самого плода. Риск недоношенной беременности повышается в связи с некоторыми заболеваниями женщины – например, сахарным диабетом, аутоиммунными заболеваниями и т. д.
Широкое проведение мероприятий в рамках Международного дня недоношенных детей способствует консолидации усилий органов законодательной и исполнительной власти, медицинских работников, общественных организаций, родителей. В этот день проводятся медицинские симпозиумы, открытые конференции, тематические выставки, проходят благотворительные концерты и акции.
В России празднование этого дня активно поддерживается Министерством здравоохранения РФ. С 2013 года Фонд социально-культурных инициатив реализует проект поддержки родителей недоношенных детей – "Маленькое чудо".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиВсемирный день недоношенных детей
 
 
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