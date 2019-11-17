Выживаемость недоношенных детей в России составляет 98%, заявил Минздрав

"Выживаемость недоношенных детей при этом, благодаря усилиям российских медиков, составила 98%", - сообщается на его канале в Telegram.

Салагай отметил, что это стало возможным благодаря системным мерам по укреплению службы родовспоможения. Сегодня в стране работают 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения.

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"Сложно поверить, но некоторое время в нашей стране новый перинатальный центр открывался почти каждый месяц. Это позволило снизить материнскую и младенческую смертность до одних из самых низких в мире показателей, а также повысить выживаемость недоношенных детей", - отметил замминистра.