Выживаемость недоношенных детей в России составляет 98%, заявил Минздрав

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Выживаемость недоношенных детей в России составляет 98%, этому способствовало открытие новых перинатальных центров, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
По данным Минздрава, в 2018 году количество недоношенных детей составило чуть более 97 тысяч, что на 12,6 % меньше, чем в 2014 году.
"Выживаемость недоношенных детей при этом, благодаря усилиям российских медиков, составила 98%", - сообщается на его канале в Telegram.
Салагай отметил, что это стало возможным благодаря системным мерам по укреплению службы родовспоможения. Сегодня в стране работают 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения.
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"Сложно поверить, но некоторое время в нашей стране новый перинатальный центр открывался почти каждый месяц. Это позволило снизить материнскую и младенческую смертность до одних из самых низких в мире показателей, а также повысить выживаемость недоношенных детей", - отметил замминистра.