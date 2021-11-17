https://ria.ru/20211117/deputat-1759474184.html

Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат не признал вину

Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат не признал вину - РИА Новости, 17.11.2021

Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат не признал вину

Депутат Законодательного собрания Приморья Артем Самсонов, которого заподозрили в развращении ребенка, не признает вину и объявил голодовку, рассказала РИА... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:08

2021-11-17T15:08

2021-11-17T16:03

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Приморья Артем Самсонов, которого заподозрили в развращении ребенка, не признает вину и объявил голодовку, рассказала РИА Новости его адвокат Наталья Касилова."Объявил голодовку в связи с тем, что не согласен с тем, что ему вменяют, считает, что его оклеветали", — сказала она, добавив, что сейчас в отношении ее подзащитного проводятся следственные действия.По словам Касиловой, Самсонов полагает, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью.Адвокат предоставила РИА Новости копию протокола допроса, где депутат указал, что знакомых с фамилией человека, сообщившего о преступлении, у него нет. Он также выразил готовность пройти исследование на полиграфе.О задержании Самсонова стало известно сегодня утром. В приморском главке Следственного комитета уточнили, что возбудили против депутата уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, Самсонов общался на базе отдыха во Владивостоке с 11-летним ребенком, "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова уточнила, что речь идет о событиях 2018 года.

https://ria.ru/20211117/deputat-1759468059.html

приморский край

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Задержание депутата, подозреваемого в педофилии. Видео СК Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Ранее коллеги Самсонова сообщили о его задержании, а также об обысках у него в квартире. 2021-11-17T15:08 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, приморский край