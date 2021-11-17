https://ria.ru/20211117/deputat-1759474184.html
Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат не признал вину
Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат не признал вину - РИА Новости, 17.11.2021
Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат не признал вину
Депутат Законодательного собрания Приморья Артем Самсонов, которого заподозрили в развращении ребенка, не признает вину и объявил голодовку, рассказала РИА... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:08
2021-11-17T15:08
2021-11-17T16:03
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Приморья Артем Самсонов, которого заподозрили в развращении ребенка, не признает вину и объявил голодовку, рассказала РИА Новости его адвокат Наталья Касилова."Объявил голодовку в связи с тем, что не согласен с тем, что ему вменяют, считает, что его оклеветали", — сказала она, добавив, что сейчас в отношении ее подзащитного проводятся следственные действия.По словам Касиловой, Самсонов полагает, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью.Адвокат предоставила РИА Новости копию протокола допроса, где депутат указал, что знакомых с фамилией человека, сообщившего о преступлении, у него нет. Он также выразил готовность пройти исследование на полиграфе.О задержании Самсонова стало известно сегодня утром. В приморском главке Следственного комитета уточнили, что возбудили против депутата уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, Самсонов общался на базе отдыха во Владивостоке с 11-летним ребенком, "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова уточнила, что речь идет о событиях 2018 года.
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Задержание депутата, подозреваемого в педофилии. Видео СК
Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Ранее коллеги Самсонова сообщили о его задержании, а также об обысках у него в квартире.
2021-11-17T15:08
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происшествия, приморский край
15:08 17.11.2021 (обновлено: 16:03 17.11.2021)
Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат не признал вину
Подозреваемый в растлении ребенка депутат Заксобрания Приморья Самсонов объявил голодовку
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости.
Депутат Законодательного собрания Приморья
Артем Самсонов, которого заподозрили в развращении ребенка, не признает вину и объявил голодовку, рассказала РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.
"Объявил голодовку в связи с тем, что не согласен с тем, что ему вменяют, считает, что его оклеветали", — сказала она, добавив, что сейчас в отношении ее подзащитного проводятся следственные действия.
По словам Касиловой, Самсонов полагает, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью.
Адвокат предоставила РИА Новости копию протокола допроса, где депутат указал, что знакомых с фамилией человека, сообщившего о преступлении, у него нет. Он также выразил готовность пройти исследование на полиграфе.
О задержании Самсонова стало известно сегодня утром. В приморском главке Следственного комитета уточнили, что возбудили против депутата уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, Самсонов общался на базе отдыха во Владивостоке с 11-летним ребенком, "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова уточнила, что речь идет о событиях 2018 года.