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КПРФ изучит ситуацию с депутатом, подозреваемым в растлении ребенка
КПРФ изучит ситуацию с депутатом, подозреваемым в растлении ребенка - РИА Новости, 17.11.2021
КПРФ изучит ситуацию с депутатом, подозреваемым в растлении ребенка
Фракция КПРФ в Госдуме изучает ситуацию с участием депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, которого заподозрили в развращении ребенка, заявил РИА... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:46
2021-11-17T14:46
происшествия
приморский край
владивосток
юрий афонин
госдума рф
кпрф
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме изучает ситуацию с участием депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, которого заподозрили в развращении ребенка, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, отметив, что вопрос об исключении его из фракции в повестке не стоит.Ранее в региональном СУСК РФ по Приморскому краю сообщили, что депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении"."Сейчас разберемся, поручения все даны, и (депутату ГД Юрию) Синельщикову, и контрольной комиссии. Изучим ситуацию. Сейчас уже появилась информация, что эти какие-то действия были произведены два года назад. А почему два года никто не вспомнил? Вопросы об исключении из партии даже не стоят на повестке", - сказал Афонин.Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, приморский край, владивосток, юрий афонин, госдума рф, кпрф, россия
14:46 17.11.2021
 
КПРФ изучит ситуацию с депутатом, подозреваемым в растлении ребенка

Фракция КПРФ изучит ситуацию с депутатом Приморья, подозреваемым в растлении ребенка

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в Московской области
Участники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме изучает ситуацию с участием депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, которого заподозрили в развращении ребенка, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, отметив, что вопрос об исключении его из фракции в повестке не стоит.
Ранее в региональном СУСК РФ по Приморскому краю сообщили, что депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 08:27
В Приморье задержали депутата Заксобрания Самсонова
"Сейчас разберемся, поручения все даны, и (депутату ГД Юрию) Синельщикову, и контрольной комиссии. Изучим ситуацию. Сейчас уже появилась информация, что эти какие-то действия были произведены два года назад. А почему два года никто не вспомнил? Вопросы об исключении из партии даже не стоят на повестке", - сказал Афонин.
Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.
 
ПроисшествияПриморский крайВладивостокЮрий АфонинГосдума РФКПРФРоссия
 
 
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