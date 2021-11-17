https://ria.ru/20211117/deputat-1759468059.html
КПРФ изучит ситуацию с депутатом, подозреваемым в растлении ребенка
КПРФ изучит ситуацию с депутатом, подозреваемым в растлении ребенка - РИА Новости, 17.11.2021
КПРФ изучит ситуацию с депутатом, подозреваемым в растлении ребенка
Фракция КПРФ в Госдуме изучает ситуацию с участием депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, которого заподозрили в развращении ребенка, заявил РИА... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:46
2021-11-17T14:46
2021-11-17T14:46
происшествия
приморский край
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юрий афонин
госдума рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме изучает ситуацию с участием депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова, которого заподозрили в развращении ребенка, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, отметив, что вопрос об исключении его из фракции в повестке не стоит.Ранее в региональном СУСК РФ по Приморскому краю сообщили, что депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении"."Сейчас разберемся, поручения все даны, и (депутату ГД Юрию) Синельщикову, и контрольной комиссии. Изучим ситуацию. Сейчас уже появилась информация, что эти какие-то действия были произведены два года назад. А почему два года никто не вспомнил? Вопросы об исключении из партии даже не стоят на повестке", - сказал Афонин.Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, приморский край, владивосток, юрий афонин, госдума рф, кпрф, россия
КПРФ изучит ситуацию с депутатом, подозреваемым в растлении ребенка
Фракция КПРФ изучит ситуацию с депутатом Приморья, подозреваемым в растлении ребенка