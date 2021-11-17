https://ria.ru/20211117/deportatsiya-1759436035.html
Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов
Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов - РИА Новости, 17.11.2021
Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов
Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев сообщил РИА Новости, что насильно никто не будет депортировать ближневосточных мигрантов с... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:29
2021-11-17T12:29
2021-11-17T12:43
белоруссия
в мире
польша
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759420946_0:66:3392:1973_1920x0_80_0_0_2f86de2dce3359455fc0c21c93ef21ab.jpg
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя - РИА Новости. Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев сообщил РИА Новости, что насильно никто не будет депортировать ближневосточных мигрантов с границы, вопрос будет решаться с теми, кто хочет уехать.Караев сообщил, что в логистической центре находится более тысячи мигрантов, около 800 человек - в лагере в лесу на белорусско-польской границе. "Около 800-900 (находятся в лесу - ред.). Двести пятьдесят из них мы уговариваем (разместиться в логистической центре - ред.) и разместиться, в основном это женщины и дети, здесь же. Они к этому созрели, потому что холод. Мы сейчас будем устраивать их здесь", - отметил он.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку из-за применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов, пытавшихся прорваться через границу, но физически находившихся на белорусской территории. По данным ведомства, среди пострадавших есть женщины и дети. По информации медиков, среди жалоб пострадавших - невыносимая боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759420946_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_3c6da4bdde2a34a5e213bab7319dee91.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-17T12:29
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:29 17.11.2021 (обновлено: 12:43 17.11.2021)
Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов
Помощник президента Белоруссии Караев: насильно депортировать мигрантов с границы не будут
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя - РИА Новости. Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев сообщил РИА Новости, что насильно никто не будет депортировать ближневосточных мигрантов с границы, вопрос будет решаться с теми, кто хочет уехать.
"Вопрос будет решаться с теми, кто хочет. С теми, кто не хочет, насильно никто ничего делать не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности депортации.
Караев сообщил, что в логистической центре находится более тысячи мигрантов, около 800 человек - в лагере в лесу на белорусско-польской границе. "Около 800-900 (находятся в лесу - ред.). Двести пятьдесят из них мы уговариваем (разместиться в логистической центре - ред.) и разместиться, в основном это женщины и дети, здесь же. Они к этому созрели, потому что холод. Мы сейчас будем устраивать их здесь", - отметил он.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии
с Польшей
образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку из-за применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов, пытавшихся прорваться через границу, но физически находившихся на белорусской территории. По данным ведомства, среди пострадавших есть женщины и дети. По информации медиков, среди жалоб пострадавших - невыносимая боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.