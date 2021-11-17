Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/deportatsiya-1759436035.html
Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов
Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов - РИА Новости, 17.11.2021
Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов
Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев сообщил РИА Новости, что насильно никто не будет депортировать ближневосточных мигрантов с... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:29
2021-11-17T12:43
белоруссия
в мире
польша
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759420946_0:66:3392:1973_1920x0_80_0_0_2f86de2dce3359455fc0c21c93ef21ab.jpg
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя - РИА Новости. Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев сообщил РИА Новости, что насильно никто не будет депортировать ближневосточных мигрантов с границы, вопрос будет решаться с теми, кто хочет уехать.Караев сообщил, что в логистической центре находится более тысячи мигрантов, около 800 человек - в лагере в лесу на белорусско-польской границе. "Около 800-900 (находятся в лесу - ред.). Двести пятьдесят из них мы уговариваем (разместиться в логистической центре - ред.) и разместиться, в основном это женщины и дети, здесь же. Они к этому созрели, потому что холод. Мы сейчас будем устраивать их здесь", - отметил он.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку из-за применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов, пытавшихся прорваться через границу, но физически находившихся на белорусской территории. По данным ведомства, среди пострадавших есть женщины и дети. По информации медиков, среди жалоб пострадавших - невыносимая боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-17T12:29
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759420946_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_3c6da4bdde2a34a5e213bab7319dee91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, в мире, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:29 17.11.2021 (обновлено: 12:43 17.11.2021)
 
Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов

Помощник президента Белоруссии Караев: насильно депортировать мигрантов с границы не будут

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя - РИА Новости. Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев сообщил РИА Новости, что насильно никто не будет депортировать ближневосточных мигрантов с границы, вопрос будет решаться с теми, кто хочет уехать.
"Вопрос будет решаться с теми, кто хочет. С теми, кто не хочет, насильно никто ничего делать не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности депортации.
Караев сообщил, что в логистической центре находится более тысячи мигрантов, около 800 человек - в лагере в лесу на белорусско-польской границе. "Около 800-900 (находятся в лесу - ред.). Двести пятьдесят из них мы уговариваем (разместиться в логистической центре - ред.) и разместиться, в основном это женщины и дети, здесь же. Они к этому созрели, потому что холод. Мы сейчас будем устраивать их здесь", - отметил он.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку из-за применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов, пытавшихся прорваться через границу, но физически находившихся на белорусской территории. По данным ведомства, среди пострадавших есть женщины и дети. По информации медиков, среди жалоб пострадавших - невыносимая боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.
 
БелоруссияВ миреПольшаМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
00:19Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
00:14Вильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления
00:01Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году
Лента новостейМолния
Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи АфганистануГлава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" РоссииВильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давленияЗампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году