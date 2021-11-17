https://ria.ru/20211117/deportatsiya-1759436035.html

Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов

Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов - РИА Новости, 17.11.2021

Помощник президента Белоруссии ответил на вопрос о депортации мигрантов

Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев сообщил РИА Новости, что насильно никто не будет депортировать ближневосточных мигрантов с... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:29

2021-11-17T12:29

2021-11-17T12:43

белоруссия

в мире

польша

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя - РИА Новости. Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев сообщил РИА Новости, что насильно никто не будет депортировать ближневосточных мигрантов с границы, вопрос будет решаться с теми, кто хочет уехать.Караев сообщил, что в логистической центре находится более тысячи мигрантов, около 800 человек - в лагере в лесу на белорусско-польской границе. "Около 800-900 (находятся в лесу - ред.). Двести пятьдесят из них мы уговариваем (разместиться в логистической центре - ред.) и разместиться, в основном это женщины и дети, здесь же. Они к этому созрели, потому что холод. Мы сейчас будем устраивать их здесь", - отметил он.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку из-за применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов, пытавшихся прорваться через границу, но физически находившихся на белорусской территории. По данным ведомства, среди пострадавших есть женщины и дети. По информации медиков, среди жалоб пострадавших - невыносимая боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания.

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-17T12:29 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии