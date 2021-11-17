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Львова-Белова рассказала о планах вывезти 30 российских детей из Дамаска

Львова-Белова рассказала о планах вывезти 30 российских детей из Дамаска - РИА Новости, 17.11.2021

Львова-Белова рассказала о планах вывезти 30 российских детей из Дамаска

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила РИА Новости, что до конца года из сирийского Дамаска планируется вывезти... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T20:57

2021-11-17T20:57

2021-11-17T21:18

в мире

дамаск (город)

сирия

мария львова-белова

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила РИА Новости, что до конца года из сирийского Дамаска планируется вывезти около 30 российских детей, документы готовы на 140 несовершеннолетних."Первый выезд на территорию Дамаска планируется до конца этого года. Планируем вывезти не более 30 (детей - ред.)", - сказала Львова-Белова.Она отметила, что аппарат детского омбудсмена подготовил документы на вывоз из Сирии 140 российских детей.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.

https://ria.ru/20211027/lvova-belova-1756567132.html

дамаск (город)

сирия

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в мире, дамаск (город), сирия, мария львова-белова