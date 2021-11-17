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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211117/chernyshenko-1759541457.html
Чернышенко займется подготовкой празднования 800-летия крещения карелов
Чернышенко займется подготовкой празднования 800-летия крещения карелов - РИА Новости, 17.11.2021
Чернышенко займется подготовкой празднования 800-летия крещения карелов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавил организационный комитет по подготовке и проведению празднования 800-летия крещения карелов, говорится в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:53
2021-11-17T19:53
религия
владимир мединский
игорь баринов
дмитрий чернышенко
россия
религия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавил организационный комитет по подготовке и проведению празднования 800-летия крещения карелов, говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина.Указ о праздновании 2027 году 800-летия крещения карелов в сентябре подписал президент России Владимир Путин. Массовое крещение этого финно-угорского народа состоялось в 1227 году по приказу отца Александра Невского, князя Ярослава Всеволодовича.Мишустин своим распоряжением определил состав организационного комитета – заместителем назначен глава Карелии Артур Парфенчиков, также в состав вошли глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, митрополит Петрозаводский и Карельский, помощник президента РФ Владимир Мединский, представители министерства культуры, министерства науки и высшего образования, министерства природных ресурсов и экологии.
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владимир мединский, игорь баринов, дмитрий чернышенко, россия, религия
19:53 17.11.2021
 
Чернышенко займется подготовкой празднования 800-летия крещения карелов

Чернышенко возглавил оргкомитет по подготовке празднования 800-летия крещения карелов

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавил организационный комитет по подготовке и проведению празднования 800-летия крещения карелов, говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина.
Указ о праздновании 2027 году 800-летия крещения карелов в сентябре подписал президент России Владимир Путин. Массовое крещение этого финно-угорского народа состоялось в 1227 году по приказу отца Александра Невского, князя Ярослава Всеволодовича.
Мишустин своим распоряжением определил состав организационного комитета – заместителем назначен глава Карелии Артур Парфенчиков, также в состав вошли глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, митрополит Петрозаводский и Карельский, помощник президента РФ Владимир Мединский, представители министерства культуры, министерства науки и высшего образования, министерства природных ресурсов и экологии.
Молодые люди в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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