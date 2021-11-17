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Туризм
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Чехия вводит локдаун для непривитых
Чехия вводит локдаун для непривитых - РИА Новости, 17.11.2021
Чехия вводит локдаун для непривитых
Жителям Чехии, не прошедшим вакцинацию и не болевшим коронавирусом, с понедельника, 22 ноября, будет запрещено посещать общественные места, различные службы и... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:28
2021-11-17T19:28
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ПРАГА, 17 ноя – РИА Новости. Жителям Чехии, не прошедшим вакцинацию и не болевшим коронавирусом, с понедельника, 22 ноября, будет запрещено посещать общественные места, различные службы и массовые акции, за исключением аптек и продовольственных магазинов, сообщил в среду премьер-министр страны Андрей Бабиш.По его словам, в четверг соответствующее решение примет правительство, все члены которого одобряют данную меру."Как показывает практика, все иные до сих пор реализованные меры оказались недостаточными для предотвращения резкого роста заболеваемости коронавирусом", - отметил премьер.За последние сутки в Чехии зарегистрировано 22 479 заболевших COVID-19, что почти вдвое выше по сравнению с тем же днем на минувшей неделе. Этот показатель является также наивысшим за весь период пандемии.В десятимиллионной республике полностью вакцинированы 6,2 миллиона человек, что составляет немногим более 70 процентов людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.
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в мире, чехия, новости - туризм, андрей бабиш, туристы, туризм, коронавирус covid-19
19:28 17.11.2021
 

Чехия вводит локдаун для непривитых

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции "КовиВак"
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПРАГА, 17 ноя – РИА Новости. Жителям Чехии, не прошедшим вакцинацию и не болевшим коронавирусом, с понедельника, 22 ноября, будет запрещено посещать общественные места, различные службы и массовые акции, за исключением аптек и продовольственных магазинов, сообщил в среду премьер-министр страны Андрей Бабиш.
По его словам, в четверг соответствующее решение примет правительство, все члены которого одобряют данную меру.
"Как показывает практика, все иные до сих пор реализованные меры оказались недостаточными для предотвращения резкого роста заболеваемости коронавирусом", - отметил премьер.
За последние сутки в Чехии зарегистрировано 22 479 заболевших COVID-19, что почти вдвое выше по сравнению с тем же днем на минувшей неделе. Этот показатель является также наивысшим за весь период пандемии.
В десятимиллионной республике полностью вакцинированы 6,2 миллиона человек, что составляет немногим более 70 процентов людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.
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