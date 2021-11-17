https://ria.ru/20211117/chekhiya-1759537791.html

Чехия вводит локдаун для непривитых

Чехия вводит локдаун для непривитых - РИА Новости, 17.11.2021

Чехия вводит локдаун для непривитых

Жителям Чехии, не прошедшим вакцинацию и не болевшим коронавирусом, с понедельника, 22 ноября, будет запрещено посещать общественные места, различные службы и... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:28

2021-11-17T19:28

2021-11-17T19:28

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ПРАГА, 17 ноя – РИА Новости. Жителям Чехии, не прошедшим вакцинацию и не болевшим коронавирусом, с понедельника, 22 ноября, будет запрещено посещать общественные места, различные службы и массовые акции, за исключением аптек и продовольственных магазинов, сообщил в среду премьер-министр страны Андрей Бабиш.По его словам, в четверг соответствующее решение примет правительство, все члены которого одобряют данную меру."Как показывает практика, все иные до сих пор реализованные меры оказались недостаточными для предотвращения резкого роста заболеваемости коронавирусом", - отметил премьер.За последние сутки в Чехии зарегистрировано 22 479 заболевших COVID-19, что почти вдвое выше по сравнению с тем же днем на минувшей неделе. Этот показатель является также наивысшим за весь период пандемии.В десятимиллионной республике полностью вакцинированы 6,2 миллиона человек, что составляет немногим более 70 процентов людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.

https://ria.ru/20211117/kod-1759410970.html

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