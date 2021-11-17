Британцы отказали Украине в военной поддержке

12:29 17.11.2021 (обновлено: 13:33 17.11.2021)
Британцев возмутили призывы оказать военную помощь Украине
Читатели The Daily Telegraph осудили призыв экс-министра обороны Фэллона помочь Киеву
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читателей британской газеты The Daily Telegraph возмутила статья экс-главы оборонного ведомства Соединенного Королевства Майкла Фэллона, где он призвал Лондон и весь Западный мир оказать военную поддержку Киеву.
В своем тексте Фэллон отметил, что, по его мнению, на сегодняшний день Украина оказалась максимально незащищенной перед "российской агрессией", поэтому Евросоюз обязан ей помочь. Бывший министр предложил поставлять РЛС, противотанковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и наступательное кибероружие. Также он посоветовал провести военные учения с участием Великобритании в Черном море и организовать воздушное патрулирование.
Читатели The Daily Telegraph не поддержали идеи Фэллона. Многие обвинили его в разжигании конфликта.
"У Британии слишком много проблем, чтобы представлять опасность. Надвигается экономический кризис. Отправка оружия киевской банде была бы опасной эскалацией", — написал один из пользователей.
"Бывают моменты, когда лучше всего не будить спящую собаку. Но все равно у нас по-прежнему есть такие люди, как Фэллон, которые дразнят медведя", — ответили предыдущему комментатору.
Также некоторые пользователи сошлись во мнении, что рядовые британцы не поддерживают идею воевать за Украину, а флот страны не способен на такие миссии.
"Правительству Ее Величества не мешало бы помнить, что для участия в любой форме дипломатии канонерок было бы полезно иметь несколько канонерок. С численностью армии в 76 500 человек и флотом из 19 надводных военных кораблей трудно понять, чего можно было бы достичь", — заключил один из читателей.
В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия не вмешивается в него.
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