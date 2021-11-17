https://ria.ru/20211117/biomaterialy-1759469065.html
В России к 2024 году появятся три крупных биоресурсных центра
В России к 2024 году появятся три крупных биоресурсных центра - РИА Новости, 17.11.2021
В России к 2024 году появятся три крупных биоресурсных центра
Три крупных биоресурсных центра будут работать в России к 2024 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:48
2021-11-17T14:48
2021-11-17T15:52
наука
владимир путин
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Три крупных биоресурсных центра будут работать в России к 2024 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В рамках программы биоресурсные коллекции смогут не только существенно пополняться новым генетическим материалом, но и объединяться в крупные биоресурсные центры. В соответствии с программой предполагается, что таких биоресурсных центров будет к 2024 году три", - сказала Голикова на совещании по генетике с президентом РФ Владимиром Путиным.Он отметила, что в задачи одного из них, указ о котором президент пообещал подписать в ближайшее время, будут каталогизация, единое методсопровождение долгосрочного сохранения в живом виде, а также пополнение, изучение и рациональное использование ценных образцов генетических ресурсов растений на территории страны.
https://ria.ru/20211117/genetika-1759460678.html
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наука, владимир путин, татьяна голикова, россия
14:48 17.11.2021 (обновлено: 15:52 17.11.2021)
В России к 2024 году появятся три крупных биоресурсных центра
Голикова: три крупных биоресурсных центра будут работать в России к 2024 году