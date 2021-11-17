https://ria.ru/20211117/benzin-1759542334.html

В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин

В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин - РИА Новости, 17.11.2021

В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин

Минэнерго РФ констатирует стабилизацию биржевых цен на бензин в РФ, несмотря на сохранение высоких мировых цен на нефть, сообщило министерство. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:58

2021-11-17T19:58

2021-11-17T19:58

экономика

нефть

бензин

аи-95

аи-92

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ констатирует стабилизацию биржевых цен на бензин в РФ, несмотря на сохранение высоких мировых цен на нефть, сообщило министерство."Можно констатировать факт стабильной работы бензинового сегмента биржи, где падение цен с пиковых значений составило более 8000 рублей за тонну, несмотря на сохранение высоких цен на нефть", - говорится в сообщении ведомства.Оно также отмечает, что сейчас на бирже бензин сорта Аи-92 торгуется с дисконтом к экспортному паритету примерно 5000 рублей на тонну с учётом демпферного механизма сглаживания колебаний цен на топливо. Кроме того, разница между розничными и оптовыми ценами на бензин в настоящее время составляет почти 8,5 рубля за литр.Биржевая цена бензина Аи-95 24 сентября достигла рекордного значения в 60,5 тысячи рублей за тонну. По состоянию на среду этот же сорт бензина дешевеет восьмую торговую сессию подряд и стоит 51,7 тысячи рублей. Оптовая цена на бензин Аи-92 также опустилась до 50,2 тысячи рублей в среду с 57 тысяч рублей в конце сентября.

https://ria.ru/20211115/poshlina-1759109568.html

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экономика, нефть, бензин, аи-95, аи-92, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, россия