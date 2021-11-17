https://ria.ru/20211117/benzin-1759542334.html
В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин
В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин - РИА Новости, 17.11.2021
В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин
Минэнерго РФ констатирует стабилизацию биржевых цен на бензин в РФ, несмотря на сохранение высоких мировых цен на нефть, сообщило министерство. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:58
2021-11-17T19:58
2021-11-17T19:58
экономика
нефть
бензин
аи-95
аи-92
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764504_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_1ab9874ccc37e2ef6a4cce5e522a4192.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ констатирует стабилизацию биржевых цен на бензин в РФ, несмотря на сохранение высоких мировых цен на нефть, сообщило министерство."Можно констатировать факт стабильной работы бензинового сегмента биржи, где падение цен с пиковых значений составило более 8000 рублей за тонну, несмотря на сохранение высоких цен на нефть", - говорится в сообщении ведомства.Оно также отмечает, что сейчас на бирже бензин сорта Аи-92 торгуется с дисконтом к экспортному паритету примерно 5000 рублей на тонну с учётом демпферного механизма сглаживания колебаний цен на топливо. Кроме того, разница между розничными и оптовыми ценами на бензин в настоящее время составляет почти 8,5 рубля за литр.Биржевая цена бензина Аи-95 24 сентября достигла рекордного значения в 60,5 тысячи рублей за тонну. По состоянию на среду этот же сорт бензина дешевеет восьмую торговую сессию подряд и стоит 51,7 тысячи рублей. Оптовая цена на бензин Аи-92 также опустилась до 50,2 тысячи рублей в среду с 57 тысяч рублей в конце сентября.
https://ria.ru/20211115/poshlina-1759109568.html
https://ria.ru/20211116/eksport-1759178509.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764504_697:0:3428:2048_1920x0_80_0_0_99aac9881067ce02ad245b6b9cd0bbc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нефть, бензин, аи-95, аи-92, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, россия
В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин
Минэнерго: биржевые цены на бензин стабилизированы при высокой цене на нефть в мире