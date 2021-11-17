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В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин
В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин - РИА Новости, 17.11.2021
В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин
Минэнерго РФ констатирует стабилизацию биржевых цен на бензин в РФ, несмотря на сохранение высоких мировых цен на нефть, сообщило министерство. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:58
2021-11-17T19:58
экономика
нефть
бензин
аи-95
аи-92
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ констатирует стабилизацию биржевых цен на бензин в РФ, несмотря на сохранение высоких мировых цен на нефть, сообщило министерство."Можно констатировать факт стабильной работы бензинового сегмента биржи, где падение цен с пиковых значений составило более 8000 рублей за тонну, несмотря на сохранение высоких цен на нефть", - говорится в сообщении ведомства.Оно также отмечает, что сейчас на бирже бензин сорта Аи-92 торгуется с дисконтом к экспортному паритету примерно 5000 рублей на тонну с учётом демпферного механизма сглаживания колебаний цен на топливо. Кроме того, разница между розничными и оптовыми ценами на бензин в настоящее время составляет почти 8,5 рубля за литр.Биржевая цена бензина Аи-95 24 сентября достигла рекордного значения в 60,5 тысячи рублей за тонну. По состоянию на среду этот же сорт бензина дешевеет восьмую торговую сессию подряд и стоит 51,7 тысячи рублей. Оптовая цена на бензин Аи-92 также опустилась до 50,2 тысячи рублей в среду с 57 тысяч рублей в конце сентября.
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экономика, нефть, бензин, аи-95, аи-92, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, россия
19:58 17.11.2021
 
В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин

Минэнерго: биржевые цены на бензин стабилизированы при высокой цене на нефть в мире

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЗаправочные пистолеты на АЗС сети "Роснефть" в городе Тамбове
Заправочные пистолеты на АЗС сети Роснефть в городе Тамбове - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ констатирует стабилизацию биржевых цен на бензин в РФ, несмотря на сохранение высоких мировых цен на нефть, сообщило министерство.
"Можно констатировать факт стабильной работы бензинового сегмента биржи, где падение цен с пиковых значений составило более 8000 рублей за тонну, несмотря на сохранение высоких цен на нефть", - говорится в сообщении ведомства.
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Оно также отмечает, что сейчас на бирже бензин сорта Аи-92 торгуется с дисконтом к экспортному паритету примерно 5000 рублей на тонну с учётом демпферного механизма сглаживания колебаний цен на топливо. Кроме того, разница между розничными и оптовыми ценами на бензин в настоящее время составляет почти 8,5 рубля за литр.
Биржевая цена бензина Аи-95 24 сентября достигла рекордного значения в 60,5 тысячи рублей за тонну. По состоянию на среду этот же сорт бензина дешевеет восьмую торговую сессию подряд и стоит 51,7 тысячи рублей. Оптовая цена на бензин Аи-92 также опустилась до 50,2 тысячи рублей в среду с 57 тысяч рублей в конце сентября.
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