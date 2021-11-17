https://ria.ru/20211117/benzin-1759461682.html

"Газпром нефть" нарастила выпуск бензина на своих НПЗ за 9 месяцев на 6,5%

"Газпром нефть" нарастила выпуск бензина на своих НПЗ за 9 месяцев на 6,5% - РИА Новости, 17.11.2021

"Газпром нефть" нарастила выпуск бензина на своих НПЗ за 9 месяцев на 6,5%

"Газпром нефть" в январе-сентябре 2021 года нарастила выпуск бензина на двух своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) - Омском и Московском - до 5,53 миллиона... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:18

2021-11-17T14:18

2021-11-17T14:18

новости компаний - экономика

газпром нефть

московский нпз

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Газпром нефть" в январе-сентябре 2021 года нарастила выпуск бензина на двух своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) - Омском и Московском - до 5,53 миллиона тонн, что на 6,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.Производство дизельного топлива выросло за отчетный период на 1% - до 6,95 миллиона тонн, выпуск авиакеросина - на 37,4%, до 1,88 миллиона тонн. Производство дорожных и строительных битумов увеличилось на 12,8% и составило 1,7 миллиона тонн.Совокупно НПЗ компании в Москве и Омске переработали 24,2 миллиона тонн нефтяного сырья, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также этот показатель превысил уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года на 3,2%."Газпром нефть" в России владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами - Московским и Омским, а также совместно с "Роснефтью" - НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Кроме того, у нее контрольный пакет акций в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия)."Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года, совокупный объем инвестиций - 700 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы построены и модернизированы ключевые установки, позволившие полностью перейти на выпуск топлива класса "Евро-5". Сейчас идет второй этап, в результате которого будет увеличена глубина переработки нефти.

https://ria.ru/20210928/gazprom-1752120051.html

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новости компаний - экономика, газпром нефть, московский нпз