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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20211117/belgorod-1759467338.html
В Белгородской области отремонтируют более 20 общежитий
В Белгородской области отремонтируют более 20 общежитий - РИА Новости, 17.11.2021
В Белгородской области отремонтируют более 20 общежитий
Около 1 миллиарда рублей будет выделено на ремонт в 2022 году 24 общежитий в Белгородской области, сообщает в среду облправительство. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:43
2021-11-17T14:43
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Около 1 миллиарда рублей будет выделено на ремонт в 2022 году 24 общежитий в Белгородской области, сообщает в среду облправительство.По данным облправительства, в 16 муниципалитетах из 230 бывших общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов, 58 нуждаются в реконструкции. Часть из них обновят уже в следующем году.В настоящий момент идет подготовка проектно-сметной документации, с декабря начнутся торги, а в январе заключат договоры с подрядчиками для проведения ремонта. Срок сдачи обновленных общежитий запланирован на 1 ноября 2022 года."Мы начинаем с тех общежитий, которые имеют большую значимость для людей и находятся в плачевном состоянии. Объектов не так много. Мне нужен контроль за качеством подготовки документации. Кроме того, надо рассмотреть возможность сокращения затрат на работах, но без потери качества. Надо определиться с их видами до середины декабря", - сказал глава региона Вячеслав Гладков в ходе рабочей встречи с заместителем губернатора по ЖКХ Константином Полежаевым.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
14:43 17.11.2021
 
В Белгородской области отремонтируют более 20 общежитий

Более 20 общежитий отремонтируют в 2022 году в Белгородской области

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Около 1 миллиарда рублей будет выделено на ремонт в 2022 году 24 общежитий в Белгородской области, сообщает в среду облправительство.
По данным облправительства, в 16 муниципалитетах из 230 бывших общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов, 58 нуждаются в реконструкции. Часть из них обновят уже в следующем году.
"Почти на 1 миллиард рублей в 24 зданиях отремонтируют кровлю, утеплят фасады, а также оборудуют инженерные коммуникации и места общего пользования. В муниципалитетах уже провели ревизию объектов", - говорится в сообщении облправительства.
В настоящий момент идет подготовка проектно-сметной документации, с декабря начнутся торги, а в январе заключат договоры с подрядчиками для проведения ремонта. Срок сдачи обновленных общежитий запланирован на 1 ноября 2022 года.
"Мы начинаем с тех общежитий, которые имеют большую значимость для людей и находятся в плачевном состоянии. Объектов не так много. Мне нужен контроль за качеством подготовки документации. Кроме того, надо рассмотреть возможность сокращения затрат на работах, но без потери качества. Надо определиться с их видами до середины декабря", - сказал глава региона Вячеслав Гладков в ходе рабочей встречи с заместителем губернатора по ЖКХ Константином Полежаевым.
Белгород - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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