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Цифровую базу животных из приютов создадут в Москве
Цифровую базу животных из приютов создадут в Москве - РИА Новости, 17.11.2021
Цифровую базу животных из приютов создадут в Москве
Единую цифровую базу животных, содержащихся в приютах, создадут в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:25
2021-11-17T10:04
общество
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Единую цифровую базу животных, содержащихся в приютах, создадут в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы."Столичное правительство работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных. В ней будут собраны анкеты собак и кошек, оказавшихся на попечении приютов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на первом этапе тестируется прототип, в основе которого технология автоматизированного учета животных в приютах. Это позволит упростить документооборот, составление отчетности, обеспечить контроль за содержанием животных."В персональные профили внесут информацию о виде, поле, весе, окрасе, предположительном возрасте и состоянии здоровья каждого животного. Там же будут отметки о вакцинации, обработках от паразитов и прочие ветеринарные документы, а также о прохождении курса социализации, позволяющего наладить добрые отношения с человеком", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в будущем база позволит создать каталог животных из приютов, который планируется разместить на портале mos.ru.
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общество, москва
08:25 17.11.2021 (обновлено: 10:04 17.11.2021)
 

Цифровую базу животных из приютов создадут в Москве

© РИА Новости / Денис АбрамовЩенки в вольере приюта для бездомных животных
Щенки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Единую цифровую базу животных, содержащихся в приютах, создадут в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Столичное правительство работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных. В ней будут собраны анкеты собак и кошек, оказавшихся на попечении приютов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе тестируется прототип, в основе которого технология автоматизированного учета животных в приютах. Это позволит упростить документооборот, составление отчетности, обеспечить контроль за содержанием животных.
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"В персональные профили внесут информацию о виде, поле, весе, окрасе, предположительном возрасте и состоянии здоровья каждого животного. Там же будут отметки о вакцинации, обработках от паразитов и прочие ветеринарные документы, а также о прохождении курса социализации, позволяющего наладить добрые отношения с человеком", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в будущем база позволит создать каталог животных из приютов, который планируется разместить на портале mos.ru.
 
ОбществоМосква
 
 
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