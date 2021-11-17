https://ria.ru/20211117/baza-1759394989.html

Цифровую базу животных из приютов создадут в Москве

Цифровую базу животных из приютов создадут в Москве - РИА Новости, 17.11.2021

Цифровую базу животных из приютов создадут в Москве

Единую цифровую базу животных, содержащихся в приютах, создадут в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:25

2021-11-17T08:25

2021-11-17T10:04

общество

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Единую цифровую базу животных, содержащихся в приютах, создадут в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы."Столичное правительство работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных. В ней будут собраны анкеты собак и кошек, оказавшихся на попечении приютов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на первом этапе тестируется прототип, в основе которого технология автоматизированного учета животных в приютах. Это позволит упростить документооборот, составление отчетности, обеспечить контроль за содержанием животных."В персональные профили внесут информацию о виде, поле, весе, окрасе, предположительном возрасте и состоянии здоровья каждого животного. Там же будут отметки о вакцинации, обработках от паразитов и прочие ветеринарные документы, а также о прохождении курса социализации, позволяющего наладить добрые отношения с человеком", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в будущем база позволит создать каталог животных из приютов, который планируется разместить на портале mos.ru.

https://ria.ru/20211113/kotiki-1758620629.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва