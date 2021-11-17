https://ria.ru/20211117/bani-1759272965.html

Стало известно, куда на Новый год поедут любители бань и саун

Стало известно, куда на Новый год поедут любители бань и саун - РИА Новости, 17.11.2021

Стало известно, куда на Новый год поедут любители бань и саун

Эксперты выяснили, в каких регионах России туристы чаще всего бронируют бани и сауны на Новый год, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T01:53

2021-11-17T01:53

2021-11-17T01:53

туризм

отдых

баня

лахденпохья

сочи

суздаль

великий устюг

ялта

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких регионах России туристы чаще всего бронируют бани и сауны на Новый год, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Согласно статистике, спрос на такой отдых увеличился на 123 процента по сравнению с 2020 годом. Самыми популярными направлениями стали Ялта, Сочи и Великий Устюг.Помимо них, в рейтинг вошли Лахденпохья в Карелии, курорт Банное на Южном Урале, а также Пятигорск, Суздаль, Переславль-Залесский, Казань и Москва.В среднем, по данным аналитиков, россияне бронируют мини-отели и дома с банями и саунами на срок от двух до шести ночей и тратят на проживание от двух до 8,5 тысяч рублей. Для 16 процентов отдыхающих важно, чтобы заехать можно было с домашними животными, для восьми — чтобы рядом находились море и центр города.

https://ria.ru/20211116/krym-1759242753.html

лахденпохья

сочи

суздаль

великий устюг

ялта

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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