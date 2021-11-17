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Туризм
https://ria.ru/20211117/bani-1759272965.html
Стало известно, куда на Новый год поедут любители бань и саун
Стало известно, куда на Новый год поедут любители бань и саун - РИА Новости, 17.11.2021
Стало известно, куда на Новый год поедут любители бань и саун
Эксперты выяснили, в каких регионах России туристы чаще всего бронируют бани и сауны на Новый год, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T01:53
2021-11-17T01:53
туризм
отдых
баня
лахденпохья
сочи
суздаль
великий устюг
ялта
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких регионах России туристы чаще всего бронируют бани и сауны на Новый год, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Согласно статистике, спрос на такой отдых увеличился на 123 процента по сравнению с 2020 годом. Самыми популярными направлениями стали Ялта, Сочи и Великий Устюг.Помимо них, в рейтинг вошли Лахденпохья в Карелии, курорт Банное на Южном Урале, а также Пятигорск, Суздаль, Переславль-Залесский, Казань и Москва.В среднем, по данным аналитиков, россияне бронируют мини-отели и дома с банями и саунами на срок от двух до шести ночей и тратят на проживание от двух до 8,5 тысяч рублей. Для 16 процентов отдыхающих важно, чтобы заехать можно было с домашними животными, для восьми — чтобы рядом находились море и центр города.
https://ria.ru/20211116/krym-1759242753.html
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отдых, баня, лахденпохья, сочи, суздаль, великий устюг, ялта, новый год, новости - туризм, туристы, туризм, рейтинг, россия, куда поехать
01:53 17.11.2021
 
Стало известно, куда на Новый год поедут любители бань и саун

Эксперты узнали, в каких регионах РФ туристы чаще всего бронируют сауны на Новый год

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина выходит из ледяной бани в ледовом городке в Байкальске.
Мужчина выходит из ледяной бани в ледовом городке в Байкальске. - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких регионах России туристы чаще всего бронируют бани и сауны на Новый год, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Согласно статистике, спрос на такой отдых увеличился на 123 процента по сравнению с 2020 годом. Самыми популярными направлениями стали Ялта, Сочи и Великий Устюг.
Помимо них, в рейтинг вошли Лахденпохья в Карелии, курорт Банное на Южном Урале, а также Пятигорск, Суздаль, Переславль-Залесский, Казань и Москва.
В среднем, по данным аналитиков, россияне бронируют мини-отели и дома с банями и саунами на срок от двух до шести ночей и тратят на проживание от двух до 8,5 тысяч рублей. Для 16 процентов отдыхающих важно, чтобы заехать можно было с домашними животными, для восьми — чтобы рядом находились море и центр города.
Новый год в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 11:59Туризм
В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха
 
ТуризмОтдыхбаняЛахденпохьяСочиСуздальВеликий УстюгЯлтаНовый годНовости - ТуризмтуристыТуризмРейтингРоссиякуда поехать
 
 
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