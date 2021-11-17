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В ЛНР обвинили украинских силовиков в артобстреле села
В ЛНР обвинили украинских силовиков в артобстреле села - РИА Новости, 17.11.2021
В ЛНР обвинили украинских силовиков в артобстреле села
Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Червоный Лиман, заявили в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:04
2021-11-17T09:04
в мире
украина
киев
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Червоный Лиман, заявили в среду журналистам в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."В 6.00 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Муратово (под контролем Киева – ред.) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Червоный Лиман с применением артиллерии калибром 152 миллиметра", - сказал офицер ЛНР в СЦКК.По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Представитель СЦКК уточнил, что во вторник украинские силовики не открывали огонь по территории республики.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211115/klimkin-1759210385.html
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украина
киев
луганская народная республика
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в мире, украина, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:04 17.11.2021
 
В ЛНР обвинили украинских силовиков в артобстреле села

В ЛНР обвинили украинских силовиков в артобстреле села Червоный Лиман

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Червоный Лиман, заявили в среду журналистам в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"В 6.00 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Муратово (под контролем Киева – ред.) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Червоный Лиман с применением артиллерии калибром 152 миллиметра", - сказал офицер ЛНР в СЦКК.
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По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Представитель СЦКК уточнил, что во вторник украинские силовики не открывали огонь по территории республики.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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В миреУкраинаКиевЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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