https://ria.ru/20211117/artobstrel-1759397751.html

В ЛНР обвинили украинских силовиков в артобстреле села

В ЛНР обвинили украинских силовиков в артобстреле села - РИА Новости, 17.11.2021

В ЛНР обвинили украинских силовиков в артобстреле села

Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Червоный Лиман, заявили в... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T09:04

2021-11-17T09:04

2021-11-17T09:04

в мире

украина

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луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Червоный Лиман, заявили в среду журналистам в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."В 6.00 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Муратово (под контролем Киева – ред.) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Червоный Лиман с применением артиллерии калибром 152 миллиметра", - сказал офицер ЛНР в СЦКК.По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Представитель СЦКК уточнил, что во вторник украинские силовики не открывали огонь по территории республики.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211115/klimkin-1759210385.html

https://ria.ru/20211115/narusheniya-1759053541.html

украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр