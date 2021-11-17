13:08 17.11.2021 (обновлено: 13:21 17.11.2021)
В Ереване рассказали о помощи России в поиске пропавших на границе военных
МИД Армении: Россия помогает искать пропавших на границе с Азербайджаном военных
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Российская сторона помогает в поисках пропавших на границе с Азербайджаном армянских военных, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с руководителями глав аккредитованных в стране дипмиссий.
"По состоянию на данный момент у армянской стороны есть один погибший, 12 пленных, судьба 24 армянских военнослужащих на данный момент неизвестна. Поисковые работы ведутся с участием российской стороны", - цитирует Мирзояна пресс-служба МИД.
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку на восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
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