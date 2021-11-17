Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/armeniya-1759446271.html
В Ереване рассказали о помощи России в поиске пропавших на границе военных
В Ереване рассказали о помощи России в поиске пропавших на границе военных - РИА Новости, 17.11.2021
В Ереване рассказали о помощи России в поиске пропавших на границе военных
Российская сторона помогает в поисках пропавших на границе с Азербайджаном армянских военных, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:08
2021-11-17T13:21
в мире
армения
азербайджан
сергей шойгу
арарат мирзоян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Российская сторона помогает в поисках пропавших на границе с Азербайджаном армянских военных, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с руководителями глав аккредитованных в стране дипмиссий."По состоянию на данный момент у армянской стороны есть один погибший, 12 пленных, судьба 24 армянских военнослужащих на данный момент неизвестна. Поисковые работы ведутся с участием российской стороны", - цитирует Мирзояна пресс-служба МИД.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку на восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
https://ria.ru/20211116/shoygu-1759370534.html
https://ria.ru/20211116/pashinyan-1759376918.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, азербайджан, сергей шойгу, арарат мирзоян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
13:08 17.11.2021 (обновлено: 13:21 17.11.2021)
 
В Ереване рассказали о помощи России в поиске пропавших на границе военных

МИД Армении: Россия помогает искать пропавших на границе с Азербайджаном военных

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Российская сторона помогает в поисках пропавших на границе с Азербайджаном армянских военных, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с руководителями глав аккредитованных в стране дипмиссий.
"По состоянию на данный момент у армянской стороны есть один погибший, 12 пленных, судьба 24 армянских военнослужащих на данный момент неизвестна. Поисковые работы ведутся с участием российской стороны", - цитирует Мирзояна пресс-служба МИД.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 20:46
После переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку на восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 21:59
Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным
 
В миреАрменияАзербайджанСергей ШойгуАрарат МирзоянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
00:19Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
00:14Вильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления
00:01Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году
Лента новостейМолния
Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи АфганистануГлава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" РоссииВильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давленияЗампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году