https://ria.ru/20211117/armeniya-1759403705.html
Посол Армении в Москве заявил, что не исключает обращения в ОДКБ
Посол Армении в Москве заявил, что не исключает обращения в ОДКБ - РИА Новости, 17.11.2021
Посол Армении в Москве заявил, что не исключает обращения в ОДКБ
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил РИА Новости, что, несмотря на стабилизацию ситуации на границе с Азербайджаном, нельзя исключать, что Ереван может... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:53
2021-11-17T09:53
2021-11-17T10:17
армения
ереван
одкб
в мире
вардан тоганян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил РИА Новости, что, несмотря на стабилизацию ситуации на границе с Азербайджаном, нельзя исключать, что Ереван может обратиться к ОДКБ за помощью."Сложно сказать: зависит от того, как будет развиваться ситуация, мы имеем то, что имеем. Посмотрим, как события будут развиваться", - сказал он, отвечая на вопрос, намерена ли Армения обращаться в ОДКБ за помощью или после стабилизации ситуации необходимость в этом отпала. При этом он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, что нельзя исключать никакого развития событий. "Да", - сказал посол."Ситуация стабилизировалась на сегодняшний момент", - добавил Тоганян.
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армения, ереван, одкб, в мире, вардан тоганян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
09:53 17.11.2021 (обновлено: 10:17 17.11.2021)
Посол Армении в Москве заявил, что не исключает обращения в ОДКБ
Посол Армении Тоганян заявил, что не исключает обращения в ОДКБ из-за ситуации на границе