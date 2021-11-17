https://ria.ru/20211117/armeniya-1759401848.html

В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном

В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 17.11.2021

В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило в среду, что договоренность о прекращении огня на границе с Азербайджаном после боев 16 ноября в основном соблюдается. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T09:38

2021-11-17T09:38

2021-11-17T09:54

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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в среду, что договоренность о прекращении огня на границе с Азербайджаном после боев 16 ноября в основном соблюдается."По состоянию на 10.00 (9.00 мск) 17 ноября обстановка в восточной приграничной зоне, где накануне армянские позиции подверглись атаке подразделений вооруженных сил Азербайджана, относительно стабильная, договоренность прекращении огня в основном соблюдается", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

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