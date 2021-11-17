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В Минвостокразвития назвали критерии для отбора архитекторов города Спутник
В Минвостокразвития назвали критерии для отбора архитекторов города Спутник - РИА Новости, 17.11.2021
В Минвостокразвития назвали критерии для отбора архитекторов города Спутник
Приоритет при создании города Спутник у Владивостока отдадут российским архитекторам и урбанистам, но к сотрудничеству пригласят и зарубежных партнеров, сообщил РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T05:13
2021-11-17T09:16
общество
приморский край
владивосток
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
алексей чекунков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Приоритет при создании города Спутник у Владивостока отдадут российским архитекторам и урбанистам, но к сотрудничеству пригласят и зарубежных партнеров, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В частности, Чекунков рассказал о разговоре с послом Франции о привлечении к строительству французского бизнеса. По словам собеседника агентства, компании из западного государства сильны в отельной индустрии: у них есть известные гостиничные сети, курортные проекты.Также Чекунков выразил уверенность, что после пандемии иностранный туристический поток в Приморье восстановится и достигнет миллиона человек (в 2019 году он составил 760 тысяч). Но такие показатели предполагают наличие современной инфраструктуры, музеев, спортивных сооружений, проведение массовых мероприятий, заключил собеседник агентства.Идею о возведении нового города озвучили на ВЭФ. Тогда же Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" подписали соответствующее соглашение.На форуме упоминалось, что реализовывать инициативу планируется на территории опережающего развития "Надеждинская" менее чем в 30 километрах от Владивостока. В рамках проекта могут построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья.По словам Чекункова, если объединить Владивосток с Артемом, создать там новый населенный пункт и привлечь около 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/primore-1751120633.html
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общество, приморский край, владивосток, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков
05:13 17.11.2021 (обновлено: 09:16 17.11.2021)
 
В Минвостокразвития назвали критерии для отбора архитекторов города Спутник

Минвостокразвития: российские архитекторы будут в приоритете при создании города Спутник

© Fotolia / Minerva StudioАрхитектор на стройке
Архитектор на стройке - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Fotolia / Minerva Studio
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Приоритет при создании города Спутник у Владивостока отдадут российским архитекторам и урбанистам, но к сотрудничеству пригласят и зарубежных партнеров, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы во всех наших встречах с иностранным бизнесом представляем проекты развития городов Дальнего Востока и приглашаем их внести лучшее, что они имеют", — добавил он.

В частности, Чекунков рассказал о разговоре с послом Франции о привлечении к строительству французского бизнеса. По словам собеседника агентства, компании из западного государства сильны в отельной индустрии: у них есть известные гостиничные сети, курортные проекты.
Также Чекунков выразил уверенность, что после пандемии иностранный туристический поток в Приморье восстановится и достигнет миллиона человек (в 2019 году он составил 760 тысяч). Но такие показатели предполагают наличие современной инфраструктуры, музеев, спортивных сооружений, проведение массовых мероприятий, заключил собеседник агентства.
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На форуме упоминалось, что реализовывать инициативу планируется на территории опережающего развития "Надеждинская" менее чем в 30 километрах от Владивостока. В рамках проекта могут построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья.
По словам Чекункова, если объединить Владивосток с Артемом, создать там новый населенный пункт и привлечь около 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
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ОбществоПриморский крайВладивостокМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Алексей Чекунков
 
 
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