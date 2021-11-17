https://ria.ru/20211117/arkhitektory-1759390353.html

В Минвостокразвития назвали критерии для отбора архитекторов города Спутник

В Минвостокразвития назвали критерии для отбора архитекторов города Спутник - РИА Новости, 17.11.2021

В Минвостокразвития назвали критерии для отбора архитекторов города Спутник

Приоритет при создании города Спутник у Владивостока отдадут российским архитекторам и урбанистам, но к сотрудничеству пригласят и зарубежных партнеров, сообщил РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T05:13

2021-11-17T05:13

2021-11-17T09:16

общество

приморский край

владивосток

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

алексей чекунков

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Приоритет при создании города Спутник у Владивостока отдадут российским архитекторам и урбанистам, но к сотрудничеству пригласят и зарубежных партнеров, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В частности, Чекунков рассказал о разговоре с послом Франции о привлечении к строительству французского бизнеса. По словам собеседника агентства, компании из западного государства сильны в отельной индустрии: у них есть известные гостиничные сети, курортные проекты.Также Чекунков выразил уверенность, что после пандемии иностранный туристический поток в Приморье восстановится и достигнет миллиона человек (в 2019 году он составил 760 тысяч). Но такие показатели предполагают наличие современной инфраструктуры, музеев, спортивных сооружений, проведение массовых мероприятий, заключил собеседник агентства.Идею о возведении нового города озвучили на ВЭФ. Тогда же Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" подписали соответствующее соглашение.На форуме упоминалось, что реализовывать инициативу планируется на территории опережающего развития "Надеждинская" менее чем в 30 километрах от Владивостока. В рамках проекта могут построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья.По словам Чекункова, если объединить Владивосток с Артемом, создать там новый населенный пункт и привлечь около 300 тысяч человек в эту агломерацию, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/primore-1751120633.html

https://ria.ru/20211001/vladivostok-1752604017.html

приморский край

владивосток

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общество, приморский край, владивосток, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков