https://ria.ru/20211117/antiprivivochniki-1759534255.html
В Совфеде призвали направлять врачей-антипрививочников на обучение
В Совфеде призвали направлять врачей-антипрививочников на обучение - РИА Новости, 17.11.2021
В Совфеде призвали направлять врачей-антипрививочников на обучение
Лишать врачей, агитирующих против вакцинации от COVID, дипломов – это излишне, их следует направлять на учебу по иммунопрофилактике, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:00
2021-11-17T19:00
2021-11-17T19:00
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Лишать врачей, агитирующих против вакцинации от COVID, дипломов – это излишне, их следует направлять на учебу по иммунопрофилактике, заявил РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Александр Башкин заявил РИА Новости, что врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, надо пожизненно лишать медицинских дипломов, поскольку такая позиция свидетельствует о том, что эти медики профнепригодны."Я думаю, что это излишне и очень трудно реализовать на практике", - сказал Круглый РИА Новости. По его мнению, такая мера ещё больше разделит общество, в том числе и врачебное сообщество, "ведь надо, чтобы был закон, а лишал бы суд". При этом "в законе четко прописать антипрививочную деятельность очень сложно, надо убеждать, другого выхода нет", сказал политик."Врачей, агитирующих против вакцинации, надо направлять на учебу по иммунопрофилактике", - заключил Круглый.
https://ria.ru/20211110/antiprivivochniki-1758375386.html
https://ria.ru/20211103/antiprivivochniki-1757648635.html
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общество, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый, вакцинация россиян от covid-19
В Совфеде призвали направлять врачей-антипрививочников на обучение
Сенатор Круглый призвал направлять врачей-антипрививочников на учебу по иммунопрофилактике