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Госдума приняла пакет проектов о наказании должников по алиментам
Госдума приняла пакет проектов о наказании должников по алиментам - РИА Новости, 17.11.2021
Госдума приняла пакет проектов о наказании должников по алиментам
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении пакет законопроектов с изменениями в административное и уголовное законодательство, в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:36
2021-11-17T16:36
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении пакет законопроектов с изменениями в административное и уголовное законодательство, в соответствии с которыми неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае перечисления ими незначительных сумм.По данным на 1 января 2020 года, остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей в России составлял 806,4 тысячи производств, на 1 октября 2020 года - 797,7 тысячи дел, говорится в пояснительных материалах. Поправки вносятся в статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).Так, часть 1 указанной статьи, в которой говорится об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, предлагается дополнить - после слова "средств" - словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". Аналогичные изменения, конкретизирующие объём выплат, предусмотрены и для части 2 данной статьи, которая касается наказания совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату денежных средств на содержание их нетрудоспособных родителей.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях связаны "с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов"."В связи с этим предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей", - говорится в пояснении.Отмечается, что "принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников".Статью 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) предлагается дополнить аналогичным уточнением. В соответствии с ним, уголовное наказание повлечет неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". Статья 157 предусматривает за неоднократную неуплату алиментов, в том числе, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до одного года."За 2019 год по результатам 8 тысяч (за 8 месяцев 2020 г. - 4,4 тысячи) доследственных проверок дознавателями ФССП России принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе в связи с осуществлением должниками нерегулярных и незначительных выплат... Кроме того, на сегодняшний день имеются случаи, когда частичная уплата должниками алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, также зачастую прокурорами трактуется как исполнение должниками своих алиментных обязательств", - поясняют разработчики законопроекта.При этом в указанную статью УК РФ добавлено положение о том, что неплательщик освобождается от уголовной ответственности в случае, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств "в порядке, определяемом законодательством РФ".
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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госдума рф, россия
16:36 17.11.2021
 
Госдума приняла пакет проектов о наказании должников по алиментам

Госдума приняла пакет законопроектов о наказании должников при неполной уплате алиментов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении пакет законопроектов с изменениями в административное и уголовное законодательство, в соответствии с которыми неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае перечисления ими незначительных сумм.
По данным на 1 января 2020 года, остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей в России составлял 806,4 тысячи производств, на 1 октября 2020 года - 797,7 тысячи дел, говорится в пояснительных материалах. Поправки вносятся в статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
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Так, часть 1 указанной статьи, в которой говорится об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, предлагается дополнить - после слова "средств" - словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". Аналогичные изменения, конкретизирующие объём выплат, предусмотрены и для части 2 данной статьи, которая касается наказания совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату денежных средств на содержание их нетрудоспособных родителей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях связаны "с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов".
"В связи с этим предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей", - говорится в пояснении.
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Отмечается, что "принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников".
Статью 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) предлагается дополнить аналогичным уточнением. В соответствии с ним, уголовное наказание повлечет неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". Статья 157 предусматривает за неоднократную неуплату алиментов, в том числе, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до одного года.
"За 2019 год по результатам 8 тысяч (за 8 месяцев 2020 г. - 4,4 тысячи) доследственных проверок дознавателями ФССП России принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе в связи с осуществлением должниками нерегулярных и незначительных выплат... Кроме того, на сегодняшний день имеются случаи, когда частичная уплата должниками алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, также зачастую прокурорами трактуется как исполнение должниками своих алиментных обязательств", - поясняют разработчики законопроекта.
При этом в указанную статью УК РФ добавлено положение о том, что неплательщик освобождается от уголовной ответственности в случае, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств "в порядке, определяемом законодательством РФ".
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