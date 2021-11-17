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Госдума одобрила проект о совершенствовании механизма уплаты алиментов
Госдума одобрила проект о совершенствовании механизма уплаты алиментов - РИА Новости, 17.11.2021
Госдума одобрила проект о совершенствовании механизма уплаты алиментов
Госдума на пленарном заседании в среду поддержала законопроект о совершенствовании механизма привлечения к уголовной ответственности должников за неполную... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:10
2021-11-17T16:10
2021-11-17T16:10
общество
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду поддержала законопроект о совершенствовании механизма привлечения к уголовной ответственности должников за неполную уплату алиментов."Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей", - следует из пояснительной записки.По мнению авторов проекта, принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников."Также законопроект будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20211112/alimenty-1758674036.html
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общество, госдума рф
Госдума одобрила проект о совершенствовании механизма уплаты алиментов
Госдума одобрила законопроект о совершенствовании механизма уплаты алиментов
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду поддержала законопроект о совершенствовании механизма привлечения к уголовной ответственности должников за неполную уплату алиментов.
"Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей", - следует из пояснительной записки.
По мнению авторов проекта, принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников.
"Также законопроект будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц", - отмечается в документе.