https://ria.ru/20211117/alimenty-1759491580.html

Госдума одобрила проект о совершенствовании механизма уплаты алиментов

Госдума одобрила проект о совершенствовании механизма уплаты алиментов - РИА Новости, 17.11.2021

Госдума одобрила проект о совершенствовании механизма уплаты алиментов

Госдума на пленарном заседании в среду поддержала законопроект о совершенствовании механизма привлечения к уголовной ответственности должников за неполную... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:10

2021-11-17T16:10

2021-11-17T16:10

общество

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду поддержала законопроект о совершенствовании механизма привлечения к уголовной ответственности должников за неполную уплату алиментов."Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей", - следует из пояснительной записки.По мнению авторов проекта, принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников."Также законопроект будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20211112/alimenty-1758674036.html

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