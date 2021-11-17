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Первый энергоблок Белорусской АЭС автоматически отключился от сети
Первый энергоблок Белорусской АЭС автоматически отключился от сети - РИА Новости, 17.11.2021
Первый энергоблок Белорусской АЭС автоматически отключился от сети
Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон в норме, сообщила в среду пресс-служба минэнерго Белоруссии. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:03
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белорусская аэс
министерство энергетики белоруссии
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон в норме, сообщила в среду пресс-служба минэнерго Белоруссии. "Семнадцатого ноября в 10.33 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем."Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме", - подчеркивается в сообщении.
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белоруссия, в мире, белорусская аэс, министерство энергетики белоруссии
12:03 17.11.2021 (обновлено: 12:09 17.11.2021)
 
Первый энергоблок Белорусской АЭС автоматически отключился от сети

Автоматика отключила от сети первый энергоблок Белорусской АЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон в норме, сообщила в среду пресс-служба минэнерго Белоруссии.
"Семнадцатого ноября в 10.33 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем.
"Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме", - подчеркивается в сообщении.
 
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