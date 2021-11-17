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Первый энергоблок Белорусской АЭС автоматически отключился от сети

Первый энергоблок Белорусской АЭС автоматически отключился от сети - РИА Новости, 17.11.2021

Первый энергоблок Белорусской АЭС автоматически отключился от сети

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон в норме, сообщила в среду пресс-служба минэнерго Белоруссии. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:03

2021-11-17T12:03

2021-11-17T12:09

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон в норме, сообщила в среду пресс-служба минэнерго Белоруссии. "Семнадцатого ноября в 10.33 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем."Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме", - подчеркивается в сообщении.

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2021

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