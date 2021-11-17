Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html
Страна для души: почему надо ехать в Абхазию в несезон
Страна для души: почему надо ехать в Абхазию в несезон - РИА Новости, 17.11.2021
Страна для души: почему надо ехать в Абхазию в несезон
Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор — с нетронутой природой. Нет привычного сервиса, зато местные очень гостеприимные и... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:00
2021-11-17T08:10
туризм
природа
сухум
абхазия
маршруты - туризм
аслан бжания
черное море
гагра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/49/1551364946_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7e0bdcc3ba9f7e645d02fadef4a2bf3.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор — с нетронутой природой. Нет привычного сервиса, зато местные очень гостеприимные и позитивные. Как оказаться в декорациях постапокалиптического фильма, где найти самые безлюдные пляжи и что привезти с рынков закавказской республики — в материале РИА Новости.Лишь бы гость был доволен"Едешь, справа — разрушенный дом, слева — помойка", — рассказывает туристка Елена Петрова, вернувшись из Абхазии. У путешественницы Евгении Дмитриевой другие впечатления: "Смотреть надо не на разруху, а на жителей, — говорит она. — Такое гостеприимство еще поискать".Местные позитивные, общительные и всегда готовы помочь. Спросишь дорогу на улице — обязательно подскажут, да еще и отведут. Заселишься в гостевой дом — угостят вином, чачей, выложат на стол запасы из холодильника. Главное, чтобы ты остался доволен.Если турист захочет, организуют душевный ужин, позовут членов семьи, друзей и будут развлекать разными историями. А когда наступит день отъезда, искренне расстроятся и пригласят снова приехать.Приобретать недвижимость тут пока могут только граждане республики. Так что куда бы вы ни заселились, вас везде встретят местные. Но президент Аслан Бжания хочет предоставить такое право и россиянам, чтобы привлекать специалистов и развивать экономику.Для максимального погружения в жизнь и культуру абхазцев отправляйтесь на набережную Сухума. В уличном кафе с совсем не романтичным названием "Брехаловка" подают отменный кофе по-восточному. Три варианта: без сахара, средний, сладкий. Туристам наливают в бумажные стаканчики, завсегдатаям — в персональные стеклянные кружки. Местные — преимущественно мужчины средних лет — обсуждают здесь последние новости. Приносят нарды, домино, шашки, шахматы, заказывают кофе и сидят за столиками с раннего утра до позднего вечера. Захотите присоединиться — будут не против, только играют на деньги."Театральная" разруха и заброшкиТе, кто говорят о разрухе, тоже правы. Республика сильно пострадала во время вооруженного конфликта с Грузией в 1992-1993-м . В центре Сухума — разбомбленное здание Совета министров. Пробоины от снарядов, окна без стекол. Территория поросла травой, но не огорожена: пройти внутрь можно. В 1902 году принц Ольденбургский построил в Гагре дворец. Он мечтал превратить это местечко во вторую Ниццу.В Первую мировую принц перебрался в Петербург, потом эмигрировал во Францию. В абхазскую резиденцию больше не вернулся. В советское время замок переделали в дом отдыха "Чайка", а после распада СССР забросили. Однако, по словам охранника, в ближайшие годы здание собираются реконструировать, вернув ему исторический облик.Вход — 150 рублей. Поднимаешься по полуразвалившейся лестнице, и кажется, что это театральные декорации. Особенно когда мимо проходит дама в шикарном платье. Тут одно из самых "инстаграмных" мест Абхазии: круглое окно на втором этаже, откуда открывается невероятный вид на море.Жизнь после людейТакого рода заброшенных достопримечательностей немало: поросший мхом железнодорожный мост через реку Аалдзга, недействующая канатная дорога в Гагре, покинутый шахтерский поселок Акармара, город-призрак Ткуарчал.Особого внимания заслуживает станция "Псырцха" в Новом Афоне. Там словно попадаешь в фильм "Жизнь после людей" — если прийти в будни пораньше, когда еще нет толп туристов.Заросшее кувшинками и водорослями водохранилище, опутанные лианами въезды в туннели, между которыми платформа как будто парит в воздухе. Но рельсы накатанные: несколько раз в день проезжают поезда, хотя и не останавливаются. Поэтому по туннелям лучше не гулять: внутри спрятаться от состава некуда.На соседней горе — одна из башен Анакопийской крепости, основанной византийцами в VII веке. Платишь 200 рублей — и гуляй по руинам сколько хочешь. Только днем: освещения нет.Коровы и сказочный лесПрирода — первозданная, нетронутая. Мощь и сила чувствуется во всем — бурлящих водопадах, шумных горных реках, заросших мхом лесах, скальных массивах. В поход лучше отправиться самостоятельно — экскурсии для таких красот чересчур короткие.Если вы раньше посещали горное озеро Рица с гидом, смело езжайте туда снова. Обогните водоем на машине, чтобы полюбоваться видами с разных ракурсов. По дороге остановитесь у сказочного самшитового леса, Голубого озера или в Юпшарском каньоне, где скалы практически сходятся над головой. За водопадами и изумрудными озерами посреди субтропического леса — живописное ущелье у села Черниговка. Аккуратные деревянные дорожки, поручни, мостики, смотровые площадки, беседки для отдыха. Вход — 150 рублей.Ну и, конечно, пляжи. В Гагре — самые обустроенные, в Пицунде — дикие и безлюдные: идеальные для интровертов. Осенью Абхазия засыпает — именно в это время сюда стоит ехать тем, кто хочет отдохнуть без толп. Бонус — раскрашенные в багряные, оранжевые и ярко-желтые цвета леса и поля. Главное — вести машину максимально осторожно. В Абхазии на дороги часто выходят коровы. А еще будьте готовы к тому, что вас попытаются остановить местные гаишники. Подойдут и сообщат, что вы пересекли сплошную или проехали на красный, даже если такого не было."Сразу попросите показать "кино" — запись нарушения на камеру, — советует Антон Беляков. — Поймут, что вы не поддаетесь, и, скорее всего, отпустят".Спа по-абхазскиВ нескольких километрах от Сухума — настоящий рай для любителей спа-процедур: Кындыгский термальный источник.Шесть бассейнов, вода — от 36 до почти 50 градусов. По словам сотрудника комплекса Аслана, принимать такие ванны можно не более чем три раза по 20 минут."В воде — кремний, йод, бром. Восстанавливаются силы, появляется чувство легкости, — говорит Аслан. — Ванны полезны, если не пересидеть".Есть гидромассаж, грязевые бассейны с сероводородом, бочки с ледяной водой — чтобы освежиться. Раздевалки, душ, туалеты, кафе — все имеется. Достаточно взять с собой купальные принадлежности, полотенце. Билет — 200 рублей. Комплекс работает круглый год.Страна сыра и мандариновАбхазия славится рынками — шумными, яркими, дешевыми. Там можно закупиться мандаринами, виноградом, лимонами, хурмой — обычной и сушеной, попробовать сок из фейхоа и граната (причем в каждой палатке он разный — зависит от рецепта хозяйки). Килограмм мандаринов — 50 рублей, 1,5 литра сока — 150.Везут отсюда и сыр — свежий и копченый сулугуни. С ним здесь делают вареники: очень вкусные, например, в кафе у Кындыгского источника. Продают и замороженные.Из традиционных блюд — мамалыга (эта сваренная особым способом кукурузная каша заменяет абхазам хлеб), хачапури, разнообразные соленья, баклажаны, фаршированные орехами, фасолевый суп. На десерт — пахлава и чурчхела. Все это есть в любом ресторане национальной кухни.Без теста и загранпаспортаВ Абхазию пускают по российскому паспорту. Годится и заграничный: предъявите — поставят штамп. Но если в будущем собираетесь в Грузию, лучше этого не делать.На границе — короткий досмотр. Самые долгие очереди — утром со стороны Абхазии и вечером из России: это местные едут на работу и обратно. В остальное время проверка документов занимает не более получаса.После пересечения границы телефон сразу же перейдет на грузинское время — плюс один час. Но абхазы живут по российскому. Сим-карту лучше купить местную: ларьки есть прямо у КПП.Сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не требуются. Маски там тоже почти не носят. Так что, если устали от пандемии, средств защиты и строгих ограничений — устройте себе отпуск в Абхазии.Тем более что цены на жилье в несезон очень низкие: двухместный номер со всеми удобствами в десяти метрах от моря обойдется в тысячу рублей за сутки.
https://ria.ru/20211115/kareliya-1758606406.html
сухум
абхазия
черное море
гагра
пицунда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/49/1551364946_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63975cf89380ca0ac58eb05f8939819d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
природа, сухум, абхазия, маршруты - туризм, аслан бжания, черное море, гагра, туристы, маршруты, пицунда, туризм, отдых, куда поехать, впечатления - туризм
08:00 17.11.2021 (обновлено: 08:10 17.11.2021)
 

Страна для души: почему надо ехать в Абхазию в несезон

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОзеро Рица в Абхазии
Озеро Рица в Абхазии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор — с нетронутой природой. Нет привычного сервиса, зато местные очень гостеприимные и позитивные. Как оказаться в декорациях постапокалиптического фильма, где найти самые безлюдные пляжи и что привезти с рынков закавказской республики — в материале РИА Новости.

Лишь бы гость был доволен

"Едешь, справа — разрушенный дом, слева — помойка", — рассказывает туристка Елена Петрова, вернувшись из Абхазии. У путешественницы Евгении Дмитриевой другие впечатления: "Смотреть надо не на разруху, а на жителей, — говорит она. — Такое гостеприимство еще поискать".
Местные позитивные, общительные и всегда готовы помочь. Спросишь дорогу на улице — обязательно подскажут, да еще и отведут. Заселишься в гостевой дом — угостят вином, чачей, выложат на стол запасы из холодильника. Главное, чтобы ты остался доволен.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкЛюди во время праздника за столом в Абхазии
Люди во время праздника за столом в Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Люди во время праздника за столом в Абхазии
Если турист захочет, организуют душевный ужин, позовут членов семьи, друзей и будут развлекать разными историями. А когда наступит день отъезда, искренне расстроятся и пригласят снова приехать.

"Абхазы очень гостеприимные. Мы рады туристам, делаем все, чтобы им у нас понравилось", — объясняет Беслан, владелец одного из гостевых домов.

Приобретать недвижимость тут пока могут только граждане республики. Так что куда бы вы ни заселились, вас везде встретят местные. Но президент Аслан Бжания хочет предоставить такое право и россиянам, чтобы привлекать специалистов и развивать экономику.
© РИА Новости / Ольга Кабанова

"Брехаловка" в Сухуме

Абхазия
1 из 2

"Брехаловка" в Сухуме

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Абхазы за игрой в "Брехаловке"

Абхазия
2 из 2

Абхазы за игрой в "Брехаловке"

© РИА Новости / Ольга Кабанова
1 из 2

"Брехаловка" в Сухуме

© РИА Новости / Ольга Кабанова
2 из 2

Абхазы за игрой в "Брехаловке"

© РИА Новости / Ольга Кабанова
Для максимального погружения в жизнь и культуру абхазцев отправляйтесь на набережную Сухума. В уличном кафе с совсем не романтичным названием "Брехаловка" подают отменный кофе по-восточному. Три варианта: без сахара, средний, сладкий. Туристам наливают в бумажные стаканчики, завсегдатаям — в персональные стеклянные кружки.
Местные — преимущественно мужчины средних лет — обсуждают здесь последние новости. Приносят нарды, домино, шашки, шахматы, заказывают кофе и сидят за столиками с раннего утра до позднего вечера. Захотите присоединиться — будут не против, только играют на деньги.

"Театральная" разруха и заброшки

Те, кто говорят о разрухе, тоже правы. Республика сильно пострадала во время вооруженного конфликта с Грузией в 1992-1993-м . В центре Сухума — разбомбленное здание Совета министров. Пробоины от снарядов, окна без стекол. Территория поросла травой, но не огорожена: пройти внутрь можно.
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Здание Совета министров в Сухуме

Абхазия
1 из 2

Здание Совета министров в Сухуме

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Здание Совета министров

Абхазия
2 из 2

Здание Совета министров

© РИА Новости / Ольга Кабанова
1 из 2

Здание Совета министров в Сухуме

© РИА Новости / Ольга Кабанова
2 из 2

Здание Совета министров

© РИА Новости / Ольга Кабанова
В 1902 году принц Ольденбургский построил в Гагре дворец. Он мечтал превратить это местечко во вторую Ниццу.
© РИА Новости / Ольга КабановаДворец принца Ольденбургского
Абхазия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Дворец принца Ольденбургского
В Первую мировую принц перебрался в Петербург, потом эмигрировал во Францию. В абхазскую резиденцию больше не вернулся. В советское время замок переделали в дом отдыха "Чайка", а после распада СССР забросили. Однако, по словам охранника, в ближайшие годы здание собираются реконструировать, вернув ему исторический облик.
Вход — 150 рублей. Поднимаешься по полуразвалившейся лестнице, и кажется, что это театральные декорации. Особенно когда мимо проходит дама в шикарном платье. Тут одно из самых "инстаграмных" мест Абхазии: круглое окно на втором этаже, откуда открывается невероятный вид на море.

Жизнь после людей

Такого рода заброшенных достопримечательностей немало: поросший мхом железнодорожный мост через реку Аалдзга, недействующая канатная дорога в Гагре, покинутый шахтерский поселок Акармара, город-призрак Ткуарчал.
Особого внимания заслуживает станция "Псырцха" в Новом Афоне. Там словно попадаешь в фильм "Жизнь после людей" — если прийти в будни пораньше, когда еще нет толп туристов.
© РИА Новости / Ольга КабановаЗаброшенная железнодорожная станция "Псырцха" в Новом Афоне
Абхазия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Заброшенная железнодорожная станция "Псырцха" в Новом Афоне
Заросшее кувшинками и водорослями водохранилище, опутанные лианами въезды в туннели, между которыми платформа как будто парит в воздухе. Но рельсы накатанные: несколько раз в день проезжают поезда, хотя и не останавливаются. Поэтому по туннелям лучше не гулять: внутри спрятаться от состава некуда.
На соседней горе — одна из башен Анакопийской крепости, основанной византийцами в VII веке. Платишь 200 рублей — и гуляй по руинам сколько хочешь. Только днем: освещения нет.
© РИА Новости / Ольга КабановаАнакопийская крепость в Новом Афоне
Абхазия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Анакопийская крепость в Новом Афоне

Коровы и сказочный лес

Природа — первозданная, нетронутая. Мощь и сила чувствуется во всем — бурлящих водопадах, шумных горных реках, заросших мхом лесах, скальных массивах. В поход лучше отправиться самостоятельно — экскурсии для таких красот чересчур короткие.
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Озеро Рица

Абхазия
1 из 6

Озеро Рица

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга КабановаАбхазия
Абхазия
2 из 6
Абхазия
© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Юпшарский каньон

Абхазия
3 из 6

Юпшарский каньон

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Самшитовый лес по дороге на озеро Рица

Абхазия
4 из 6

Самшитовый лес по дороге на озеро Рица

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Дорога на озеро Рица

Абхазия
5 из 6

Дорога на озеро Рица

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанк

Озеро Рица в Абхазии

Озеро Рица в Абхазии
6 из 6

Озеро Рица в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
1 из 6

Озеро Рица

© РИА Новости / Ольга Кабанова
2 из 6
Абхазия
© РИА Новости / Ольга Кабанова
3 из 6

Юпшарский каньон

© РИА Новости / Ольга Кабанова
4 из 6

Самшитовый лес по дороге на озеро Рица

© РИА Новости / Ольга Кабанова
5 из 6

Дорога на озеро Рица

© РИА Новости / Ольга Кабанова
6 из 6

Озеро Рица в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Если вы раньше посещали горное озеро Рица с гидом, смело езжайте туда снова. Обогните водоем на машине, чтобы полюбоваться видами с разных ракурсов. По дороге остановитесь у сказочного самшитового леса, Голубого озера или в Юпшарском каньоне, где скалы практически сходятся над головой.
За водопадами и изумрудными озерами посреди субтропического леса — живописное ущелье у села Черниговка. Аккуратные деревянные дорожки, поручни, мостики, смотровые площадки, беседки для отдыха. Вход — 150 рублей.
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Черниговка

Абхазия
1 из 3

Черниговка

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Сказочный лес в Черниговке

Абхазия
2 из 3

Сказочный лес в Черниговке

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Тропа в Черниговке

Абхазия
3 из 3

Тропа в Черниговке

© РИА Новости / Ольга Кабанова
1 из 3

Черниговка

© РИА Новости / Ольга Кабанова
2 из 3

Сказочный лес в Черниговке

© РИА Новости / Ольга Кабанова
3 из 3

Тропа в Черниговке

© РИА Новости / Ольга Кабанова
Ну и, конечно, пляжи. В Гагре — самые обустроенные, в Пицунде — дикие и безлюдные: идеальные для интровертов. Осенью Абхазия засыпает — именно в это время сюда стоит ехать тем, кто хочет отдохнуть без толп. Бонус — раскрашенные в багряные, оранжевые и ярко-желтые цвета леса и поля.
Главное — вести машину максимально осторожно. В Абхазии на дороги часто выходят коровы. А еще будьте готовы к тому, что вас попытаются остановить местные гаишники. Подойдут и сообщат, что вы пересекли сплошную или проехали на красный, даже если такого не было.
© РИА Новости / Ольга КабановаДороги Абхазии
Абхазия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Дороги Абхазии
"Сразу попросите показать "кино" — запись нарушения на камеру, — советует Антон Беляков. — Поймут, что вы не поддаетесь, и, скорее всего, отпустят".

Спа по-абхазски

В нескольких километрах от Сухума — настоящий рай для любителей спа-процедур: Кындыгский термальный источник.
Шесть бассейнов, вода — от 36 до почти 50 градусов. По словам сотрудника комплекса Аслана, принимать такие ванны можно не более чем три раза по 20 минут.
CC BY-SA 4.0 / Natalia Senatorova /

Отдыхающие в Кындыгском термальном источнике

Кындыгские термальные источники
1 из 2

Отдыхающие в Кындыгском термальном источнике

CC BY-SA 4.0 / Natalia Senatorova /
CC BY-SA 4.0 / Natalia Senatorova /

Кындыгский термальный источник

Кындыгские термальные источники
2 из 2

Кындыгский термальный источник

CC BY-SA 4.0 / Natalia Senatorova /
1 из 2

Отдыхающие в Кындыгском термальном источнике

CC BY-SA 4.0 / Natalia Senatorova /
2 из 2

Кындыгский термальный источник

CC BY-SA 4.0 / Natalia Senatorova /
"В воде — кремний, йод, бром. Восстанавливаются силы, появляется чувство легкости, — говорит Аслан. — Ванны полезны, если не пересидеть".
Есть гидромассаж, грязевые бассейны с сероводородом, бочки с ледяной водой — чтобы освежиться. Раздевалки, душ, туалеты, кафе — все имеется. Достаточно взять с собой купальные принадлежности, полотенце. Билет — 200 рублей. Комплекс работает круглый год.

Страна сыра и мандаринов

Абхазия славится рынками — шумными, яркими, дешевыми. Там можно закупиться мандаринами, виноградом, лимонами, хурмой — обычной и сушеной, попробовать сок из фейхоа и граната (причем в каждой палатке он разный — зависит от рецепта хозяйки). Килограмм мандаринов — 50 рублей, 1,5 литра сока — 150.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкФрукты на Центральном рынке в городе Сухум
Фрукты на Центральном рынке в городе Сухум - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Фрукты на Центральном рынке в городе Сухум
Везут отсюда и сыр — свежий и копченый сулугуни. С ним здесь делают вареники: очень вкусные, например, в кафе у Кындыгского источника. Продают и замороженные.
Из традиционных блюд — мамалыга (эта сваренная особым способом кукурузная каша заменяет абхазам хлеб), хачапури, разнообразные соленья, баклажаны, фаршированные орехами, фасолевый суп. На десерт — пахлава и чурчхела. Все это есть в любом ресторане национальной кухни.
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Баклажаны и перец, фаршированные грецким орехом

Абхазия
1 из 4

Баклажаны и перец, фаршированные грецким орехом

© РИА Новости / Ольга Кабанова
CC0 / Daria-Yakovleva /

Вареники

Вареники
2 из 4

Вареники

CC0 / Daria-Yakovleva /
© Depositphotos / Anry01Мамалыга
Мамалыга
3 из 4
Мамалыга
© Depositphotos / Anry01
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяЖареный сулугуни с соусами из орехов и инжира
Жареный сулугуни с соусами из орехов и инжира
4 из 4
Жареный сулугуни с соусами из орехов и инжира
© РИА Новости / Анна Людковская
1 из 4

Баклажаны и перец, фаршированные грецким орехом

© РИА Новости / Ольга Кабанова
2 из 4

Вареники

CC0 / Daria-Yakovleva /
3 из 4
Мамалыга
© Depositphotos / Anry01
4 из 4
Жареный сулугуни с соусами из орехов и инжира
© РИА Новости / Анна Людковская

Без теста и загранпаспорта

В Абхазию пускают по российскому паспорту. Годится и заграничный: предъявите — поставят штамп. Но если в будущем собираетесь в Грузию, лучше этого не делать.
На границе — короткий досмотр. Самые долгие очереди — утром со стороны Абхазии и вечером из России: это местные едут на работу и обратно. В остальное время проверка документов занимает не более получаса.
© Sputnik / Константин ГревцовАвтомобиль на абхазо-российской границе
Автомобиль на абхазо-российской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Константин Гревцов
Автомобиль на абхазо-российской границе
После пересечения границы телефон сразу же перейдет на грузинское время — плюс один час. Но абхазы живут по российскому. Сим-карту лучше купить местную: ларьки есть прямо у КПП.
Сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не требуются. Маски там тоже почти не носят. Так что, если устали от пандемии, средств защиты и строгих ограничений — устройте себе отпуск в Абхазии.
Тем более что цены на жилье в несезон очень низкие: двухместный номер со всеми удобствами в десяти метрах от моря обойдется в тысячу рублей за сутки.
Вид с горы Паасонвуори, где расположенно городище Паасо, на реку Китенйоки в Карелии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 08:00Открывая Россию
Волшебный Русский Север: калитки, шхеры и ретропоезда Ладожской Карелии
 
ТуризмприродаСухумАбхазияМаршруты - ТуризмАслан БжанияЧерное мореГагратуристымаршрутыПицундаТуризмОтдыхкуда поехатьВпечатления - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
00:19Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
00:14Вильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления
00:01Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году
Лента новостейМолния
Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи АфганистануГлава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" РоссииВильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давленияЗампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году