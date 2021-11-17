https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html

Страна для души: почему надо ехать в Абхазию в несезон

Страна для души: почему надо ехать в Абхазию в несезон - РИА Новости, 17.11.2021

Страна для души: почему надо ехать в Абхазию в несезон

Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор — с нетронутой природой. Нет привычного сервиса, зато местные очень гостеприимные и... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:00

2021-11-17T08:00

2021-11-17T08:10

туризм

природа

сухум

абхазия

маршруты - туризм

аслан бжания

черное море

гагра

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор — с нетронутой природой. Нет привычного сервиса, зато местные очень гостеприимные и позитивные. Как оказаться в декорациях постапокалиптического фильма, где найти самые безлюдные пляжи и что привезти с рынков закавказской республики — в материале РИА Новости.Лишь бы гость был доволен"Едешь, справа — разрушенный дом, слева — помойка", — рассказывает туристка Елена Петрова, вернувшись из Абхазии. У путешественницы Евгении Дмитриевой другие впечатления: "Смотреть надо не на разруху, а на жителей, — говорит она. — Такое гостеприимство еще поискать".Местные позитивные, общительные и всегда готовы помочь. Спросишь дорогу на улице — обязательно подскажут, да еще и отведут. Заселишься в гостевой дом — угостят вином, чачей, выложат на стол запасы из холодильника. Главное, чтобы ты остался доволен.Если турист захочет, организуют душевный ужин, позовут членов семьи, друзей и будут развлекать разными историями. А когда наступит день отъезда, искренне расстроятся и пригласят снова приехать.Приобретать недвижимость тут пока могут только граждане республики. Так что куда бы вы ни заселились, вас везде встретят местные. Но президент Аслан Бжания хочет предоставить такое право и россиянам, чтобы привлекать специалистов и развивать экономику.Для максимального погружения в жизнь и культуру абхазцев отправляйтесь на набережную Сухума. В уличном кафе с совсем не романтичным названием "Брехаловка" подают отменный кофе по-восточному. Три варианта: без сахара, средний, сладкий. Туристам наливают в бумажные стаканчики, завсегдатаям — в персональные стеклянные кружки. Местные — преимущественно мужчины средних лет — обсуждают здесь последние новости. Приносят нарды, домино, шашки, шахматы, заказывают кофе и сидят за столиками с раннего утра до позднего вечера. Захотите присоединиться — будут не против, только играют на деньги."Театральная" разруха и заброшкиТе, кто говорят о разрухе, тоже правы. Республика сильно пострадала во время вооруженного конфликта с Грузией в 1992-1993-м . В центре Сухума — разбомбленное здание Совета министров. Пробоины от снарядов, окна без стекол. Территория поросла травой, но не огорожена: пройти внутрь можно. В 1902 году принц Ольденбургский построил в Гагре дворец. Он мечтал превратить это местечко во вторую Ниццу.В Первую мировую принц перебрался в Петербург, потом эмигрировал во Францию. В абхазскую резиденцию больше не вернулся. В советское время замок переделали в дом отдыха "Чайка", а после распада СССР забросили. Однако, по словам охранника, в ближайшие годы здание собираются реконструировать, вернув ему исторический облик.Вход — 150 рублей. Поднимаешься по полуразвалившейся лестнице, и кажется, что это театральные декорации. Особенно когда мимо проходит дама в шикарном платье. Тут одно из самых "инстаграмных" мест Абхазии: круглое окно на втором этаже, откуда открывается невероятный вид на море.Жизнь после людейТакого рода заброшенных достопримечательностей немало: поросший мхом железнодорожный мост через реку Аалдзга, недействующая канатная дорога в Гагре, покинутый шахтерский поселок Акармара, город-призрак Ткуарчал.Особого внимания заслуживает станция "Псырцха" в Новом Афоне. Там словно попадаешь в фильм "Жизнь после людей" — если прийти в будни пораньше, когда еще нет толп туристов.Заросшее кувшинками и водорослями водохранилище, опутанные лианами въезды в туннели, между которыми платформа как будто парит в воздухе. Но рельсы накатанные: несколько раз в день проезжают поезда, хотя и не останавливаются. Поэтому по туннелям лучше не гулять: внутри спрятаться от состава некуда.На соседней горе — одна из башен Анакопийской крепости, основанной византийцами в VII веке. Платишь 200 рублей — и гуляй по руинам сколько хочешь. Только днем: освещения нет.Коровы и сказочный лесПрирода — первозданная, нетронутая. Мощь и сила чувствуется во всем — бурлящих водопадах, шумных горных реках, заросших мхом лесах, скальных массивах. В поход лучше отправиться самостоятельно — экскурсии для таких красот чересчур короткие.Если вы раньше посещали горное озеро Рица с гидом, смело езжайте туда снова. Обогните водоем на машине, чтобы полюбоваться видами с разных ракурсов. По дороге остановитесь у сказочного самшитового леса, Голубого озера или в Юпшарском каньоне, где скалы практически сходятся над головой. За водопадами и изумрудными озерами посреди субтропического леса — живописное ущелье у села Черниговка. Аккуратные деревянные дорожки, поручни, мостики, смотровые площадки, беседки для отдыха. Вход — 150 рублей.Ну и, конечно, пляжи. В Гагре — самые обустроенные, в Пицунде — дикие и безлюдные: идеальные для интровертов. Осенью Абхазия засыпает — именно в это время сюда стоит ехать тем, кто хочет отдохнуть без толп. Бонус — раскрашенные в багряные, оранжевые и ярко-желтые цвета леса и поля. Главное — вести машину максимально осторожно. В Абхазии на дороги часто выходят коровы. А еще будьте готовы к тому, что вас попытаются остановить местные гаишники. Подойдут и сообщат, что вы пересекли сплошную или проехали на красный, даже если такого не было."Сразу попросите показать "кино" — запись нарушения на камеру, — советует Антон Беляков. — Поймут, что вы не поддаетесь, и, скорее всего, отпустят".Спа по-абхазскиВ нескольких километрах от Сухума — настоящий рай для любителей спа-процедур: Кындыгский термальный источник.Шесть бассейнов, вода — от 36 до почти 50 градусов. По словам сотрудника комплекса Аслана, принимать такие ванны можно не более чем три раза по 20 минут."В воде — кремний, йод, бром. Восстанавливаются силы, появляется чувство легкости, — говорит Аслан. — Ванны полезны, если не пересидеть".Есть гидромассаж, грязевые бассейны с сероводородом, бочки с ледяной водой — чтобы освежиться. Раздевалки, душ, туалеты, кафе — все имеется. Достаточно взять с собой купальные принадлежности, полотенце. Билет — 200 рублей. Комплекс работает круглый год.Страна сыра и мандариновАбхазия славится рынками — шумными, яркими, дешевыми. Там можно закупиться мандаринами, виноградом, лимонами, хурмой — обычной и сушеной, попробовать сок из фейхоа и граната (причем в каждой палатке он разный — зависит от рецепта хозяйки). Килограмм мандаринов — 50 рублей, 1,5 литра сока — 150.Везут отсюда и сыр — свежий и копченый сулугуни. С ним здесь делают вареники: очень вкусные, например, в кафе у Кындыгского источника. Продают и замороженные.Из традиционных блюд — мамалыга (эта сваренная особым способом кукурузная каша заменяет абхазам хлеб), хачапури, разнообразные соленья, баклажаны, фаршированные орехами, фасолевый суп. На десерт — пахлава и чурчхела. Все это есть в любом ресторане национальной кухни.Без теста и загранпаспортаВ Абхазию пускают по российскому паспорту. Годится и заграничный: предъявите — поставят штамп. Но если в будущем собираетесь в Грузию, лучше этого не делать.На границе — короткий досмотр. Самые долгие очереди — утром со стороны Абхазии и вечером из России: это местные едут на работу и обратно. В остальное время проверка документов занимает не более получаса.После пересечения границы телефон сразу же перейдет на грузинское время — плюс один час. Но абхазы живут по российскому. Сим-карту лучше купить местную: ларьки есть прямо у КПП.Сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не требуются. Маски там тоже почти не носят. Так что, если устали от пандемии, средств защиты и строгих ограничений — устройте себе отпуск в Абхазии.Тем более что цены на жилье в несезон очень низкие: двухместный номер со всеми удобствами в десяти метрах от моря обойдется в тысячу рублей за сутки.

https://ria.ru/20211115/kareliya-1758606406.html

сухум

абхазия

черное море

гагра

пицунда

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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