https://ria.ru/20211116/zelenskiy-1759350286.html

Ляшко потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского за госизмену

Ляшко потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского за госизмену - РИА Новости, 16.11.2021

Ляшко потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского за госизмену

Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:29

2021-11-16T18:29

2021-11-16T18:29

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КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье "госизмена" из-за изменений в законодательстве, которые позволили импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии.По его словам, Верховная рада в 2019 году по инициативе пропрезидентской фракции "Слуга народа" приняла изменения в законодательство, которые позволили импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии, а Зеленский подписал этот закон."Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен за это преступление ответить", - написал Ляшко на своей странице в Facebook во вторник.Ляшко прикрепил к сообщению видео, в котором подает соответствующее заявление в правоохранительные органы. Он считает, что импорт электроэнергии "подрывает национальные экономические и энергетические интересы" Украины. Ляшко считает, что Украина понесла убытки "на миллиарды долларов" из-за такого импорта.Ранее в периоды, когда запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украине не действовал, осуществлялись коммерческие поставки электроэнергии. Кроме того, во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Белоруссии с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы.

https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758473558.html

https://ria.ru/20211030/elektroenergiya-1756994340.html

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