Ляшко потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского за госизмену
Ляшко подал заявление на Зеленского с требованием возбудить дело по статье госизмена
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье "госизмена" из-за изменений в законодательстве, которые позволили импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии.
По его словам, Верховная рада в 2019 году по инициативе пропрезидентской фракции "Слуга народа" приняла изменения в законодательство, которые позволили импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии, а Зеленский подписал этот закон.
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"Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен за это преступление ответить", - написал Ляшко на своей странице в Facebook во вторник.
Ляшко прикрепил к сообщению видео, в котором подает соответствующее заявление в правоохранительные органы. Он считает, что импорт электроэнергии "подрывает национальные экономические и энергетические интересы" Украины. Ляшко считает, что Украина понесла убытки "на миллиарды долларов" из-за такого импорта.
Ранее в периоды, когда запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украине не действовал, осуществлялись коммерческие поставки электроэнергии. Кроме того, во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Белоруссии с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы.
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