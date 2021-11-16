Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/zelenskiy-1759350286.html
Ляшко потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского за госизмену
Ляшко потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского за госизмену - РИА Новости, 16.11.2021
Ляшко потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского за госизмену
Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:29
2021-11-16T18:29
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
олег ляшко
радикальная партия олега ляшко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153186/55/1531865576_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_7a97f84b6ef54e18d1348fb2534165d6.jpg
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье "госизмена" из-за изменений в законодательстве, которые позволили импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии.По его словам, Верховная рада в 2019 году по инициативе пропрезидентской фракции "Слуга народа" приняла изменения в законодательство, которые позволили импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии, а Зеленский подписал этот закон."Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен за это преступление ответить", - написал Ляшко на своей странице в Facebook во вторник.Ляшко прикрепил к сообщению видео, в котором подает соответствующее заявление в правоохранительные органы. Он считает, что импорт электроэнергии "подрывает национальные экономические и энергетические интересы" Украины. Ляшко считает, что Украина понесла убытки "на миллиарды долларов" из-за такого импорта.Ранее в периоды, когда запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украине не действовал, осуществлялись коммерческие поставки электроэнергии. Кроме того, во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Белоруссии с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы.
https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758473558.html
https://ria.ru/20211030/elektroenergiya-1756994340.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153186/55/1531865576_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_b05c67607138cb6eed7f2170cc48b78f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, олег ляшко, радикальная партия олега ляшко, россия
18:29 16.11.2021
 
Ляшко потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского за госизмену

Ляшко подал заявление на Зеленского с требованием возбудить дело по статье госизмена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье "госизмена" из-за изменений в законодательстве, которые позволили импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии.
По его словам, Верховная рада в 2019 году по инициативе пропрезидентской фракции "Слуга народа" приняла изменения в законодательство, которые позволили импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии, а Зеленский подписал этот закон.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 08:00
Лукашенко подвесил Украину на проводе
"Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен за это преступление ответить", - написал Ляшко на своей странице в Facebook во вторник.
Ляшко прикрепил к сообщению видео, в котором подает соответствующее заявление в правоохранительные органы. Он считает, что импорт электроэнергии "подрывает национальные экономические и энергетические интересы" Украины. Ляшко считает, что Украина понесла убытки "на миллиарды долларов" из-за такого импорта.
Ранее в периоды, когда запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украине не действовал, осуществлялись коммерческие поставки электроэнергии. Кроме того, во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Белоруссии с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 12:56
Украина с 1 ноября не будет импортировать электроэнергию из России
 
В миреУкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийОлег ЛяшкоРадикальная партия Олега ЛяшкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
Лента новостейМолния
Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице