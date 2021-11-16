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В ГД призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы
В ГД призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы - РИА Новости, 16.11.2021
В ГД призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что необходимо заставить работающие в РФ иностранные IT-компании... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:51
2021-11-16T13:51
2021-11-16T13:51
технологии
госдума рф
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что необходимо заставить работающие в РФ иностранные IT-компании соблюдать российское законодательство.По его словам, по-прежнему на интернет-площадках крупнейших IT-компаний не удаляется, а наоборот тиражируется незаконный контент. Речь идет о вовлечении молодежи в наркопотребление, призывах к суицидам, к играм, угрожающим их жизни и здоровью, детской порнографии."Вот надо заставить работающие в нашей стране иностранные IT-компании соблюдать российское законодательство. Отмечу, что у себя в Америке они свои законы боятся нарушать", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы во вторник.
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технологии, госдума рф, василий пискарев, россия
В ГД призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы
Пискарев призвал заставить работающие в России IT-компании соблюдать законодательство