https://ria.ru/20211116/zakon-1759283260.html

В ГД призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы

В ГД призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы - РИА Новости, 16.11.2021

В ГД призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что необходимо заставить работающие в РФ иностранные IT-компании... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:51

2021-11-16T13:51

2021-11-16T13:51

технологии

госдума рф

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что необходимо заставить работающие в РФ иностранные IT-компании соблюдать российское законодательство.По его словам, по-прежнему на интернет-площадках крупнейших IT-компаний не удаляется, а наоборот тиражируется незаконный контент. Речь идет о вовлечении молодежи в наркопотребление, призывах к суицидам, к играм, угрожающим их жизни и здоровью, детской порнографии."Вот надо заставить работающие в нашей стране иностранные IT-компании соблюдать российское законодательство. Отмечу, что у себя в Америке они свои законы боятся нарушать", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы во вторник.

https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html

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технологии, госдума рф, василий пискарев, россия