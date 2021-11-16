https://ria.ru/20211116/yug-1759339828.html
Самую большую школу на Юге России построят в Ростове-на-Дону
Самую большую школу на Юге России построят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.11.2021
Самую большую школу на Юге России построят в Ростове-на-Дону
Строительство самой большой на Юге России школы, в которой будет организовано 55 классов, планируется завершить в Ростове-на-Дону в конце октября 2023 года,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:46
2021-11-16T17:46
2021-11-16T17:46
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Строительство самой большой на Юге России школы, в которой будет организовано 55 классов, планируется завершить в Ростове-на-Дону в конце октября 2023 года, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Учебное заведение появится в Западном жилом массиве, в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной. По проекту, здание будет иметь уникальную архитектурную форму "бабочки" и за счет больших современных окон казаться полностью стеклянным."Строительство уже ведется. Сейчас завершены подготовительные работы по устройству свайного основания, монолитного плитного ростверка, стен и колонн подвала. Началось изготовление арматурных каркасов, устройство монолитных конструкций каркаса здания… Завершение строительно-монтажных работ намечено на конец октября 2023 года", - написал Логвиненко в Instagram.По его информации, в школе планируется организовать 55 классов, в которых будут учиться 1650 человек. При этом 600 мест предусмотрено для учеников 1-4 класса, 750 – для 5-9 классов и 300 мест – для 10-11 классов.Территорию школы предполагается разделить на несколько зон: общешкольную, для отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную. Здание будет оборудовано пожарно-охранной сигнализацией, системами контроля доступа, внешним и внутренним видеонаблюдением. На прилегающей к школе территории предусмотрено строительство полноценного стадиона, а также площадки для игры в большой теннис.Объект полностью обеспечен финансированием. На его строительство выделено почти 1,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211109/don-1758313903.html
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общество, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия
Самую большую школу на Юге России построят в Ростове-на-Дону
Самую большую на Юге России школу построят в Ростове-на-Дону к концу 2023 году
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости.
Строительство самой большой на Юге России
школы, в которой будет организовано 55 классов, планируется завершить в Ростове-на-Дону
в конце октября 2023 года, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко
.
Учебное заведение появится в Западном жилом массиве, в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной. По проекту, здание будет иметь уникальную архитектурную форму "бабочки" и за счет больших современных окон казаться полностью стеклянным.
"Строительство уже ведется. Сейчас завершены подготовительные работы по устройству свайного основания, монолитного плитного ростверка, стен и колонн подвала. Началось изготовление арматурных каркасов, устройство монолитных конструкций каркаса здания… Завершение строительно-монтажных работ намечено на конец октября 2023 года", - написал Логвиненко в Instagram
.
По его информации, в школе планируется организовать 55 классов, в которых будут учиться 1650 человек. При этом 600 мест предусмотрено для учеников 1-4 класса, 750 – для 5-9 классов и 300 мест – для 10-11 классов.
Территорию школы предполагается разделить на несколько зон: общешкольную, для отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную. Здание будет оборудовано пожарно-охранной сигнализацией, системами контроля доступа, внешним и внутренним видеонаблюдением. На прилегающей к школе территории предусмотрено строительство полноценного стадиона, а также площадки для игры в большой теннис.
Объект полностью обеспечен финансированием. На его строительство выделено почти 1,6 миллиарда рублей.