https://ria.ru/20211116/yug-1759339828.html

Самую большую школу на Юге России построят в Ростове-на-Дону

Самую большую школу на Юге России построят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.11.2021

Самую большую школу на Юге России построят в Ростове-на-Дону

Строительство самой большой на Юге России школы, в которой будет организовано 55 классов, планируется завершить в Ростове-на-Дону в конце октября 2023 года,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:46

2021-11-16T17:46

2021-11-16T17:46

ростовская область

общество

ростов-на-дону

алексей логвиненко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752223419_0:48:3072:1775_1920x0_80_0_0_8c404518af033f65b339936ec62e83b2.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Строительство самой большой на Юге России школы, в которой будет организовано 55 классов, планируется завершить в Ростове-на-Дону в конце октября 2023 года, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Учебное заведение появится в Западном жилом массиве, в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной. По проекту, здание будет иметь уникальную архитектурную форму "бабочки" и за счет больших современных окон казаться полностью стеклянным."Строительство уже ведется. Сейчас завершены подготовительные работы по устройству свайного основания, монолитного плитного ростверка, стен и колонн подвала. Началось изготовление арматурных каркасов, устройство монолитных конструкций каркаса здания… Завершение строительно-монтажных работ намечено на конец октября 2023 года", - написал Логвиненко в Instagram.По его информации, в школе планируется организовать 55 классов, в которых будут учиться 1650 человек. При этом 600 мест предусмотрено для учеников 1-4 класса, 750 – для 5-9 классов и 300 мест – для 10-11 классов.Территорию школы предполагается разделить на несколько зон: общешкольную, для отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную. Здание будет оборудовано пожарно-охранной сигнализацией, системами контроля доступа, внешним и внутренним видеонаблюдением. На прилегающей к школе территории предусмотрено строительство полноценного стадиона, а также площадки для игры в большой теннис.Объект полностью обеспечен финансированием. На его строительство выделено почти 1,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211109/don-1758313903.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия