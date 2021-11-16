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Экспортеры России на выставке ADIPEC провели переговоры на семь млрд рублей
Экспортеры России на выставке ADIPEC провели переговоры на семь млрд рублей - РИА Новости, 16.11.2021
Экспортеры России на выставке ADIPEC провели переговоры на семь млрд рублей
Российские экспортеры провели переговоры на 7 миллиардов рублей в первый день международной нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу-Даби, сообщает Российский... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:08
2021-11-16T15:08
оаэ
российский экспортный центр
абу-даби
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели переговоры на 7 миллиардов рублей в первый день международной нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу-Даби, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."За первый день выставки отечественные экспортеры нефтегазового оборудования и услуг провели 62 встречи в формате В2В с потенциальными иностранными закупщиками, а общий потенциал встреч составил более 7 миллиардов рублей", - сообщает РЭЦ.С 15 по 18 ноября 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021 в павильоне Made in Russia АО "Российский экспортный центр" представляет высокотехнологичную продукцию 41 российской компании."В национальном российском павильоне, площадь которого в этом году превысила 650 квадратных метров, представлены производители современного оборудования для добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, а также трубопроводного, производственного, контрольно-измерительного и диагностического оборудования", - рассказывает центр.Кроме того, свою продукцию представили нефтехимические компании, экспортеры, занимающиеся промышленной безопасностью и экологией, энергоснабжением, IT-решениями и искусственным интеллектом, а также поставщики образовательных программ и сертификации.
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оаэ, российский экспортный центр, абу-даби
15:08 16.11.2021
 

Экспортеры России на выставке ADIPEC провели переговоры на семь млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели переговоры на 7 миллиардов рублей в первый день международной нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу-Даби, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

"За первый день выставки отечественные экспортеры нефтегазового оборудования и услуг провели 62 встречи в формате В2В с потенциальными иностранными закупщиками, а общий потенциал встреч составил более 7 миллиардов рублей", - сообщает РЭЦ.
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С 15 по 18 ноября 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021 в павильоне Made in Russia АО "Российский экспортный центр" представляет высокотехнологичную продукцию 41 российской компании.

"В национальном российском павильоне, площадь которого в этом году превысила 650 квадратных метров, представлены производители современного оборудования для добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, а также трубопроводного, производственного, контрольно-измерительного и диагностического оборудования", - рассказывает центр.

Кроме того, свою продукцию представили нефтехимические компании, экспортеры, занимающиеся промышленной безопасностью и экологией, энергоснабжением, IT-решениями и искусственным интеллектом, а также поставщики образовательных программ и сертификации.
 
ОАЭРоссийский экспортный центрАбу-Даби
 
 
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