https://ria.ru/20211116/vystavka-1759298922.html

Экспортеры России на выставке ADIPEC провели переговоры на семь млрд рублей

Экспортеры России на выставке ADIPEC провели переговоры на семь млрд рублей - РИА Новости, 16.11.2021

Экспортеры России на выставке ADIPEC провели переговоры на семь млрд рублей

Российские экспортеры провели переговоры на 7 миллиардов рублей в первый день международной нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу-Даби, сообщает Российский... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:08

2021-11-16T15:08

2021-11-16T15:08

оаэ

российский экспортный центр

абу-даби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели переговоры на 7 миллиардов рублей в первый день международной нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу-Даби, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."За первый день выставки отечественные экспортеры нефтегазового оборудования и услуг провели 62 встречи в формате В2В с потенциальными иностранными закупщиками, а общий потенциал встреч составил более 7 миллиардов рублей", - сообщает РЭЦ.С 15 по 18 ноября 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021 в павильоне Made in Russia АО "Российский экспортный центр" представляет высокотехнологичную продукцию 41 российской компании."В национальном российском павильоне, площадь которого в этом году превысила 650 квадратных метров, представлены производители современного оборудования для добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, а также трубопроводного, производственного, контрольно-измерительного и диагностического оборудования", - рассказывает центр.Кроме того, свою продукцию представили нефтехимические компании, экспортеры, занимающиеся промышленной безопасностью и экологией, энергоснабжением, IT-решениями и искусственным интеллектом, а также поставщики образовательных программ и сертификации.

https://ria.ru/20211111/forum-1758599774.html

оаэ

абу-даби

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оаэ, российский экспортный центр, абу-даби