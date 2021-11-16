Экспортеры России на выставке ADIPEC провели переговоры на семь млрд рублей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры провели переговоры на 7 миллиардов рублей в первый день международной нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу-Даби, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"За первый день выставки отечественные экспортеры нефтегазового оборудования и услуг провели 62 встречи в формате В2В с потенциальными иностранными закупщиками, а общий потенциал встреч составил более 7 миллиардов рублей", - сообщает РЭЦ.
"За первый день выставки отечественные экспортеры нефтегазового оборудования и услуг провели 62 встречи в формате В2В с потенциальными иностранными закупщиками, а общий потенциал встреч составил более 7 миллиардов рублей", - сообщает РЭЦ.
С 15 по 18 ноября 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) на Международной нефтегазовой выставке ADIPEC-2021 в павильоне Made in Russia АО "Российский экспортный центр" представляет высокотехнологичную продукцию 41 российской компании.
"В национальном российском павильоне, площадь которого в этом году превысила 650 квадратных метров, представлены производители современного оборудования для добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, а также трубопроводного, производственного, контрольно-измерительного и диагностического оборудования", - рассказывает центр.
Кроме того, свою продукцию представили нефтехимические компании, экспортеры, занимающиеся промышленной безопасностью и экологией, энергоснабжением, IT-решениями и искусственным интеллектом, а также поставщики образовательных программ и сертификации.
"В национальном российском павильоне, площадь которого в этом году превысила 650 квадратных метров, представлены производители современного оборудования для добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, а также трубопроводного, производственного, контрольно-измерительного и диагностического оборудования", - рассказывает центр.
Кроме того, свою продукцию представили нефтехимические компании, экспортеры, занимающиеся промышленной безопасностью и экологией, энергоснабжением, IT-решениями и искусственным интеллектом, а также поставщики образовательных программ и сертификации.